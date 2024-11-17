Заммэра Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, максимальное количество домов в ЮЗАО было расселено на территории района Зюзино, где в новое жилье переехали жильцы 17 домов, а также в Конькове — 16. В Академическом районе в новостройки переехали жильцы 13 старых домов. После расселения дома демонтируют, на их месте строятся новые дома с необходимой инфраструктурой в рамках реновации. Жители Москвы из 90 домов, расселенных полностью, получили квартиры в новых домах в девяти районах округа.