Заммэра Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Posted 17 ноября, 14:18
Published 17 ноября, 14:18
Modified 17 ноября, 14:19
Updated 17 ноября, 14:19
Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — подчеркнул Владимир Ефимов.
В общей сложности в рамках программы реновации в округе в новые дома смогут переехать более 116 тысяч горожан.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, максимальное количество домов в ЮЗАО было расселено на территории района Зюзино, где в новое жилье переехали жильцы 17 домов, а также в Конькове — 16. В Академическом районе в новостройки переехали жильцы 13 старых домов. После расселения дома демонтируют, на их месте строятся новые дома с необходимой инфраструктурой в рамках реновации. Жители Москвы из 90 домов, расселенных полностью, получили квартиры в новых домах в девяти районах округа.
«Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково — более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — отметил министр правительства российской столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации программы реновации в проекте бюджета города на три года заложено 1,2 триллиона рублей.