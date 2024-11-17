bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 14:18

Published 17 ноября, 14:18

Modified 17 ноября, 14:19

Updated 17 ноября, 14:19

Заммэра Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Заммэра Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

17 ноября 2024, 14:18
В Москве в Юго-Западном административном округе жильцы 90 домов переехали в новостройки в рамках программы реновации

Об этом рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

«Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек», — подчеркнул Владимир Ефимов.

В общей сложности в рамках программы реновации в округе в новые дома смогут переехать более 116 тысяч горожан.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, максимальное количество домов в ЮЗАО было расселено на территории района Зюзино, где в новое жилье переехали жильцы 17 домов, а также в Конькове — 16. В Академическом районе в новостройки переехали жильцы 13 старых домов. После расселения дома демонтируют, на их месте строятся новые дома с необходимой инфраструктурой в рамках реновации. Жители Москвы из 90 домов, расселенных полностью, получили квартиры в новых домах в девяти районах округа.

«Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково — более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — отметил министр правительства российской столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации программы реновации в проекте бюджета города на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика