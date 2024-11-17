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Posted 17 ноября, 16:25

Published 17 ноября, 16:25

Modified 17 ноября, 16:26

Updated 17 ноября, 16:26

Заммэра Ефимов: 6 договоров о КРТ с правообладателями заключила Москва

Заммэра Ефимов: 6 договоров о КРТ с правообладателями заключила Москва

17 ноября 2024, 16:25
Москва с начала 2024 года заключила 6 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) с правообладателями земли и земельных участков в границах проектов.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

«На шести территориях общей площадью 69,3 гектара правообладатели земли и объектов недвижимости создадут жилые и деловые кварталы, где возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди площадок — части бывших промзон „Магистральные улицы“, „Южный порт“, „Грайвороново“, а также неэффективно используемые участки. Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Территории входят в состав Северо-Западного, Северного, Южного, Юго-Восточного, Троицкого административных округов Москвы. Сроки реализации проектов — от 4 до 17 лет.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этих участках планируется построить порядка 161 млн квадратных метров жилья и столько же общественно-деловых, промышленных, социальных объектов. В их числе — образовательный комплекс, рассчитанный на 2,2 тыс. мест для воспитанников и учеников, спортивный комплекс. Объекты социальной инфраструктуры войдут в новые микрорайоны, их будут возводить в непосредственной близости от жилых домов.

В настоящее время правообладатели занимаются подготовкой проектов планировки территорий, в них определят параметры новых объектов.

В рамках программы комплексного развития территорий формируются многофункциональные городские кварталы, на участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий проектируется комфортное жилье, дороги, объекты инфраструктуры. В настоящее время в российской столице на разных этапах реализации и проработки — 236 проектов КРТ суммарной площадью, превышающей 3,1 тыс. гектаров. Работа ведется в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

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