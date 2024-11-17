Заммэра Ефимов: 6 договоров о КРТ с правообладателями заключила Москва

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этих участках планируется построить порядка 161 млн квадратных метров жилья и столько же общественно-деловых, промышленных, социальных объектов. В их числе — образовательный комплекс, рассчитанный на 2,2 тыс. мест для воспитанников и учеников, спортивный комплекс. Объекты социальной инфраструктуры войдут в новые микрорайоны, их будут возводить в непосредственной близости от жилых домов.