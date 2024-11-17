Ещё один замгубернатора Белгородской области вступит в «Барс»

Posted 17 ноября, 05:45
Published 17 ноября, 05:45
Modified 17 ноября, 05:47
Updated 17 ноября, 05:47
Врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко, который курирует в правительстве министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования, принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород» при Министерстве обороны.
Как долго он будет нести службу, не сообщается. Напомним, на этой неделе вернулись к своим обязанностям глав Губкинского округа и Красногвардейского района Михаил Лобазнов и Галина Руденко.
Накануне присягу в отряде приняли глава Корочанского района Николай Нестеров и руководитель Новооскольского округа Андрей Гриднев.