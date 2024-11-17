bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 05:45

Published 17 ноября, 05:45

Modified 17 ноября, 05:47

Updated 17 ноября, 05:47

Ещё один замгубернатора Белгородской области вступит в «Барс»

Ещё один замгубернатора Белгородской области вступит в «Барс»

17 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Участником отряда станет курирующий в правительстве АПК Андрей Антоненко, сообщил Вячеслав Гладков.

Врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко, который курирует в правительстве министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования, принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород» при Министерстве обороны.

Как долго он будет нести службу, не сообщается. Напомним, на этой неделе вернулись к своим обязанностям глав Губкинского округа и Красногвардейского района Михаил Лобазнов и Галина Руденко.

Накануне присягу в отряде приняли глава Корочанского района Николай Нестеров и руководитель Новооскольского округа Андрей Гриднев.

Что говорят о службе в «Барсе» вернувшиеся спустя месяц белгородские чиновники?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Барс-Брянск» сбивает беспилотники. А почему этого не делают в Белгородской области?«Льготы получили и вернулись»? Что с зарплатой белгородских глав, ушедших из «Барса»Гладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»
#Евгений Грицков#СВО#Замгубернатора#Барс-Белгород#Добровольческий отряд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика