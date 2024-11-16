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Posted 16 ноября, 15:30

Published 16 ноября, 15:30

Modified 16 ноября, 15:30

Updated 16 ноября, 15:30

Что произошло в Белгородской области 16 ноября?

Взрывы, подорожавшее молоко и триумф белгородца на шоу «Голос» — о главном за день

16 ноября 2024, 15:30
Фото: Евгений Грицков. bel.ru. Что произошло в Белгородской области 16 ноября?
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Новости Белгорода
В Белгороде выдался неспокойный выходной: в городе вновь звучали взрывы. Печалит горожан и то, что дорожает ещё один продукт, не только сливочное масло. Но есть и хорошие новости: юный артист вышел в финал популярного шоу на Первом канале.

Громкий выходной

В Белгороде днём в субботу, 16 ноября, было громко. Взрывы прозвучали в районе 15:50. Как оказалось, сработала система ПВО. Последствий на земле не обнаружили. О пострадавших среди мирных жителей тоже не сообщалось.

Ракетную опасность объявляли по всей Белгородской области. Однако информации из районов о разрушениях не поступало.

Неспокойно сегодня было и в Шебекино: город снова атаковали дроны. Один взорвался недалеко от дома, ещё четыре ударили по одному из предприятий. Тем временем местные жители предлагают идеи, как защитить хотя бы жильё шебекинцев от уже постоянных налётов БПЛА.

А в борисовском Грузском тем временем из-за атак двух дронов-камикадзе повреждены гараж и машина.

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Что происходит с ценами на молоко?

Молоко — новое сливочное масло? В том смысле, что тоже начало стремительно дорожать. Этот факт признали даже на федеральном уровне: Генпрокуратура поручила провести проверку, насколько законно повышение цен.

На подорожание жаловались и жители Белгородской области. Один из обратившихся к губернатору рассказал, что молоко торговой марки «Авида» обошлось ему в «Пятёрочке» почти в 92 рубля.

А сколько стоит молоко в других торговых сетях в Белгороде? Цены изучила журналистка Бел.Ру.

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Белгородец может стать главным детским голосом страны?

Вечером 15 ноября в прямом эфире на Первом канале разыгрывали путёвки в финал шоу «Голос. Дети». Возможность побороться получил и юный белгородец Роман Скробот.

Маленький артист спел песню Владимира Преснякова «У тебя есть я». На фоне были детские фотографии, а ближе к завершению выступления мальчик вывел на сцену своих родителей.

По итогам зрительского голосования Роман набрал 41,4% голосов, что позволило ему выйти в финал.

В официальной группе телешоу в ВК сообщили, что победитель этого сезона получит возможность записать и выпустить трек при поддержке музыкального лейбла VK Records.

Прошёл ли в финал шоу «Голос. Дети» юный белгородец Роман Скробот?
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