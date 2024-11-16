Взрывы, подорожавшее молоко и триумф белгородца на шоу «Голос» — о главном за день

Неспокойно сегодня было и в Шебекино: город снова атаковали дроны. Один взорвался недалеко от дома, ещё четыре ударили по одному из предприятий. Тем временем местные жители предлагают идеи, как защитить хотя бы жильё шебекинцев от уже постоянных налётов БПЛА.