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Posted 16 ноября, 16:52

Published 16 ноября, 16:52

Modified 16 ноября, 16:52

Updated 16 ноября, 16:52

Владимир Ефимов: Благодаря льготной аренде в столице появится новый детский сад

Владимир Ефимов: Благодаря льготной аренде в столице появится новый детский сад

16 ноября 2024, 16:52
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Инвесторы смогут принять участие в аукционе по программе льготной аренды для образовательных учреждений, в рамках которой предлагается аренда здания на условиях всего 1 рубль за квадратный метр в год.

Это предложение касается объекта на востоке Москвы, который будет предназначен для открытия частного детского сада. Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год» будет выставлено двухэтажное здание площадью почти 1,7 тыс. квадратных метров, расположенное в Восточном Измайлове, сообщает mos.ru.

Победитель аукциона получит возможность создать частный детский сад на 120 мест, однако ему предстоит выполнить ремонтные работы и обеспечить выполнение всех необходимых требований для образовательной деятельности, чтобы перейти на льготные условия аренды. По программе с победителем аукциона будет заключен договор аренды на срок 49 лет. Также инвестор должен будет определить объем ремонтных работ, которые могут быть косметическими, капитальными или реконструкционными, с соответствующими сроками завершения — от шести месяцев до трех лет.

Здание было построено в 1963 году и будет передано с земельным участком площадью почти 0,84 гектара. На этом участке можно обустроить пространство для прогулок и игр. После выполнения всех условий программы арендаторы смогут использовать всю территорию, включая земельный участок, за символическую плату в 1 рубль в год.

Объект расположен по адресу: ул. 13-я Парковая, дом 18, на первой линии от дороги, что облегчит доступность для родителей. В пешей доступности находятся более 20 жилых домов, жители которых смогут воспользоваться услугами нового дошкольного учреждения. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Дополнительную информацию можно найти на инвестиционном портале Москвы.

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