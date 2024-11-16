Владимир Ефимов: Благодаря льготной аренде в столице появится новый детский сад

Победитель аукциона получит возможность создать частный детский сад на 120 мест, однако ему предстоит выполнить ремонтные работы и обеспечить выполнение всех необходимых требований для образовательной деятельности, чтобы перейти на льготные условия аренды. По программе с победителем аукциона будет заключен договор аренды на срок 49 лет. Также инвестор должен будет определить объем ремонтных работ, которые могут быть косметическими, капитальными или реконструкционными, с соответствующими сроками завершения — от шести месяцев до трех лет.