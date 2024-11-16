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Posted 16 ноября, 10:07

Published 16 ноября, 10:07

Modified 16 ноября, 10:08

Updated 16 ноября, 10:08

Проект будущего навесного моста в Центральном парке в Белгороде

Необычный мост в Центральном парке в Белгороде пообещали достроить до конца года

16 ноября 2024, 10:07
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Проект будущего навесного моста в Центральном парке в Белгороде

В Белгороде продолжается строительство пешеходного моста в парке им. Ленина

Сюжет
Новости Белгорода
Конструкция разноуровневая, максимальная высота — три метра. На мосту появится архитектурная подсветка. В мэрии заверили, что пешеходам на объекте откроется прекрасный вид.

В Белгороде продолжают строить навесной пешеходный мост в Центральном парке имени Ленина. Закончить работы пообещали до конца года.

Уже установлено 42 опоры, строители монтируют металлические конструкции. Следующий этап — устройство настила и стеклянного ограждения. На сегодняшний день объект в целом готов на 45%.

На мосту также появится архитектурная подсветка. В мэрии заверили, что пешеходам на объекте откроется прекрасный вид.

Мост находится рядом с фонтаном «Кувшинка». Его общая протяжённость составит 130 метров. При этом возводят его на разных уровнях, максимальная высота — три метра.

Реконструкция Центрального парка тем временем продолжается. Ранее здесь открыли фонтан «Кувшинка», оборудованный подсветкой. Правда, некоторых жителей смутило, что фонтан подавали как исторически восстановленный объект. Так ли это, ответили в мэрии.

Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде Строительство навесного моста в Белгороде
Проект будущего навесного моста в БелгородеПроект будущего навесного моста в Белгороде
Строительство навесного моста в Белгороде . Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Мост#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Центральный парк имени Ленина
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