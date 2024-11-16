Необычный мост в Центральном парке в Белгороде пообещали достроить до конца года

Posted 16 ноября, 10:07
Published 16 ноября, 10:07
Modified 16 ноября, 10:08
Updated 16 ноября, 10:08
В Белгороде продолжают строить навесной пешеходный мост в Центральном парке имени Ленина. Закончить работы пообещали до конца года.
Уже установлено 42 опоры, строители монтируют металлические конструкции. Следующий этап — устройство настила и стеклянного ограждения. На сегодняшний день объект в целом готов на 45%.
На мосту также появится архитектурная подсветка. В мэрии заверили, что пешеходам на объекте откроется прекрасный вид.
Мост находится рядом с фонтаном «Кувшинка». Его общая протяжённость составит 130 метров. При этом возводят его на разных уровнях, максимальная высота — три метра.
Реконструкция Центрального парка тем временем продолжается. Ранее здесь открыли фонтан «Кувшинка», оборудованный подсветкой. Правда, некоторых жителей смутило, что фонтан подавали как исторически восстановленный объект. Так ли это, ответили в мэрии.