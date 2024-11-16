На Харгоре в Белгороде авто перевернулось на крышу: появилось видео с места аварии

Posted 16 ноября, 07:32
Published 16 ноября, 07:32
Modified 16 ноября, 07:56
Updated 16 ноября, 07:56
Утром 16 ноября в Белгороде на Харгоре произошла авария. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в бордюр и перевернулся на крышу.
ДТП случилось на пересечении проспекта Ватутина и улицы Королёва. Пострадал ли водитель, неизвестно: на момент публикации комментария от ГИБДД ещё не было.
Авария попала на запись камеры видеонаблюдения.
UPD: в ГИБДД уточнили, что «Лада Приора» въехала в дорожный знак и металлическое ограждение, а затем опрокинулась. Авария произошла в 07:50. 59-летний водитель за помощью медиков не обращался.
Напомним, что в Турции белгородский спасатель МЧС спас людей, находившихся в опрокинувшемся автомобиле. Мужчина был за границей, так как готовился к серии гонок Ironman.