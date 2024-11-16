bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября, 07:32

Published 16 ноября, 07:32

Modified 16 ноября, 07:56

Updated 16 ноября, 07:56

Фото с места ДТП на Харгоре в Белгороде

На Харгоре в Белгороде авто перевернулось на крышу: появилось видео с места аварии

16 ноября 2024, 07:32
Фото: Telegram-канал «31 онлайн». Фото с места ДТП на Харгоре в Белгороде

В Белгороде на Харгоре перевернулся автомобиль

Сюжет
Новости Белгорода
Происшествие случилось утром 16 ноября. Машина въехала в бордюр, а затем перевернулась. Видео с места аварии публикует проект Belgorod.Camera.

Утром 16 ноября в Белгороде на Харгоре произошла авария. Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль въехал в бордюр и перевернулся на крышу.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ватутина и улицы Королёва. Пострадал ли водитель, неизвестно: на момент публикации комментария от ГИБДД ещё не было.

Авария попала на запись камеры видеонаблюдения.

UPD: в ГИБДД уточнили, что «Лада Приора» въехала в дорожный знак и металлическое ограждение, а затем опрокинулась. Авария произошла в 07:50. 59-летний водитель за помощью медиков не обращался.

Напомним, что в Турции белгородский спасатель МЧС спас людей, находившихся в опрокинувшемся автомобиле. Мужчина был за границей, так как готовился к серии гонок Ironman.

Видео: Belgorod.Camera. Автомобиль перевернулся на Харгоре в Белгороде
Сбил и скрылся: 12-летний велосипедист пострадал в ДТП под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка пострадали в ДТП под БелгородомВ Белгороде на въезде в Новосадовый произошло серьёзное ДТПБелгородского полицейского уволят за пьяное ДТП
#Инна Рогова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Харгора#Переворот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика