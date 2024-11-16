Михаил Уруков: Спецсвязь расширяет горизонты

Posted 15 ноября, 23:08
Published 15 ноября, 23:08
Modified 15 ноября, 23:08
Updated 15 ноября, 23:08
Сейчас организация специализируется на перевозках государственной корреспонденции, предоставляя транспортные услуги на территории Российской Федерации.
Согласно заявлению начальника регионального управления специальной связи по Дальневосточному региону Михаила Урукова, фельдъегери Спецсвязи осуществляют доставку особо ценных и важных грузов и письменной корреспонденции.
Подразделения Спецсвязи уже открыты в каждом российском регионе. Вместе они составляют крупную и сложную маршрутную сеть. Служба, ранее находившаяся в ведомстве Министерства связи, после закрытия последнего вошла в состав Минцифры, сообщает hab.kp.ru.
Управление по Дальневосточному региону РФ включает восемь филиалов в крупнейших городах и региональных центрах — Хабаровске, Владивостоке, Магадане и прочих. По словам главы регуправления Спецсвязи, в сферу деятельности хабаровского филиала входит в том числе контролирование всех территориальных управлений в регионе.
В перечень ключевых клиентов Спецсвязи входят органы государственной власти и силовые ведомства. Помимо этого, активное взаимодействие налажено с коммерческими организациями, предоставляются услуги и частным лицам. Сейчас Спецсвязь не только осуществляет перевозку секретной документации, но и доставляет культурные ценности, опасные грузы, драгметаллы и наличные финансовые средства.
Транспортировка осуществляется посредством крупного автопарка организации. В него входят как легковые машины для небольших грузов, так и специализированные тягачи для габаритных отправлений. Автопарк обслуживается силами собственной ремонтной базы. Помимо этого, Спецсвязь предоставляет услуги сопровождения автомобилей с проблесковыми маячками и страхования ценных грузов.
Отбор претендентов на работу в Спецсвязи проводится достаточно строго. Соискатели проходят проверку на наличие судимостей, кроме того их отправляют на углубленное психологическое обследование. Преимуществом обладают кандидаты с опытом армейской службы, но в коллективе есть и женщины. Михаил Уруков отмечает высокие профессионализм и ответственность сотрудниц организации. Компания выступает за активное развитие новых сервисов с целью повышения качества услуг для удовлетворения растущих потребностей клиентов.