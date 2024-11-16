Михаил Уруков: Спецсвязь расширяет горизонты

Отбор претендентов на работу в Спецсвязи проводится достаточно строго. Соискатели проходят проверку на наличие судимостей, кроме того их отправляют на углубленное психологическое обследование. Преимуществом обладают кандидаты с опытом армейской службы, но в коллективе есть и женщины. Михаил Уруков отмечает высокие профессионализм и ответственность сотрудниц организации. Компания выступает за активное развитие новых сервисов с целью повышения качества услуг для удовлетворения растущих потребностей клиентов.