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Posted 16 ноября, 10:55

Published 16 ноября, 10:55

Modified 16 ноября, 10:57

Updated 16 ноября, 10:57

Интимные отношения в паре: почему они важны и как влияют на человека

Интимные отношения в паре: почему они важны и как влияют на человека

16 ноября 2024, 10:55
Фото: 1MI.
Исследования показывают, что регулярная интимная близость приводит к множеству положительных изменений в жизни пары. Сколько же её необходимо для того, чтобы отношения оставались на должном уровне? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Почему интимная близость важна в отношениях?

Можно ли обойтись без неё? Ответ: да. Секс не всегда является обязательным элементом для поддержания здоровых отношений, но может играть важную роль в укреплении связи между партнерами.

Для некоторых людей интимная близость — это один из главных факторов для достижения гармонии в паре. Для других более важными являются другие формы близости, например, эмоциональная поддержка или совместное времяпрепровождение. Существует несколько причин, почему многие считают секс важной составляющей отношений:

  1. Чувство близости и привязанности. Часто физическая близость помогает партнерам чувствовать себя более связанными друг с другом и создаёт атмосферу доверия.

  2. Эмоциональная удовлетворенность. Секс помогает выражать привязанность, а также удовлетворяет потребности в физическом контакте.

  3. Желание иметь детей. Для многих людей интимные отношения являются основным способом, чтобы завести семью.

  4. Снятие стресса. Секс способствует выработке эндорфинов и снижает уровень стресса.

  5. Повышение самооценки. Интимные отношения помогают почувствовать себя привлекательным и уверенным в себе, что также укрепляет взаимоотношения.

Исследования подтверждают, что регулярная близость может существенно повлиять на общее самочувствие человека.

Фото: 1MI

Психологические и физические преимущества интимной близости

Интимная близость в отношениях имеет не только эмоциональные, но и физические преимущества. Например, во время полового акта в организме вырабатываются гормоны, такие как окситоцин и эндорфины, которые улучшают эмоциональное состояние человека и повышает уровень эмоциональной связи с партнёром.

Психологические преимущества:

  • Улучшение самооценки. Близость помогает людям чувствовать себя желанными и уверенными в себе.
  • Снижение стресса. Интимные отношения способствуют выработке гормонов, снижающих уровень стресса и беспокойства.
  • Больше счастья в жизни. Исследования показывают, что люди, ведущие активную интимную жизнь, чаще ощущают удовлетворение от жизни.
Фото: 1MI

Физические преимущества:

  • Улучшение физической формы. Секс в течение 30 минут сжигает в среднем 200 калорий. Полезные химические вещества, вырабатываемые мозгом во время секса, могут подавлять тягу к еде и способствовать потере веса.
  • Повышение иммунной функции. Регулярный секс может даже снизить вероятность простуды или гриппа.
  • Снижение боли. Эндорфины, вырабатывающиеся во время интимных отношений, могут снижать болевые ощущения, например, при мигрени или болях в спине.
  • Уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Сексуальная активность помогает расширять кровеносные сосуды, увеличивая доставку кислорода и питательных веществ по всему телу, одновременно снижая артериальное давление. Исследование 2011 года показало, что регулярная сексуальная активность снижает сердечные приступы.
  • Улучшение когнитивных способностей. Исследование 2018 года, в котором приняли участие более 6000 взрослых, связало частые половые акты с улучшением памяти у взрослых в возрасте 50 лет и старше.
  • Улучшение качества сна. Близость вызывает выброс гормона пролактина, который способствует сну.
  • Уменьшение риска рака простаты. Исследование 2016 года показало, что мужчины, у которых было больше эякуляций (21 или более в месяц), были менее склонны к развитию этого заболевания, чем мужчины, у которых было меньше эякуляций (7 или менее в месяц).
Фото: 1MI

Частота интимных отношений в паре

Исследования показывают, что оптимальная частота для большинства пар — раз в неделю. Однако, если пара имеет интимные отношения чаще, это не всегда означает улучшение качества связи. Важно учитывать, что с возрастом или в зависимости от обстоятельств (например, наличие детей, стресс или медицинские проблемы) частота близости может меняться.

Источник: verywellmind.com

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