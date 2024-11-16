Интимные отношения в паре: почему они важны и как влияют на человека

Исследования показывают, что оптимальная частота для большинства пар — раз в неделю. Однако, если пара имеет интимные отношения чаще, это не всегда означает улучшение качества связи. Важно учитывать, что с возрастом или в зависимости от обстоятельств (например, наличие детей, стресс или медицинские проблемы) частота близости может меняться.