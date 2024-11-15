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Posted 15 ноября, 14:02

Published 15 ноября, 14:02

Modified 15 ноября, 14:02

Updated 15 ноября, 14:02

Ранее Белгород накрыло снегом

Зимняя сказка закончилась? Белгородцам пообещали потепление

15 ноября 2024, 14:02
Фото: bel.ru. Ранее Белгород накрыло снегом

В Белгородской области в выходные потеплеет до +6 °С

Сюжет
Погода
Суббота и воскресенье в Белгородской области будут по-настоящему «ноябрьские». Синоптики обещают холодные ночи, днём потеплеет, но не сильно. Зато снова пройдёт снег, хоть и мокрый, сообщает региональное МЧС.

В субботу, 16 ноября, в Белгородской области ночью ожидается небольшой снег. Ветер западный: в тёмное время суток — 4-9 м/с, днём — 7-12 м/с.

Ночью подморозит, температура в некоторых районах может опуститься до -3 °С, но значение может колебаться до +2 °С. А днём будет +1…+6 °С. В Белгороде же ночью будет от -2 °С до 0 °С, днём же +1…+3 °С.

В воскресенье, 17 ноября, осадков не будет совсем. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с ночью и 8-13 м/с днём.

Ночью снова будет уже довольно холодно: -3…+2 °С. Днём температура по области не изменится. В Белгороде ночные значения останутся без изменений, а вот днём станет теплее — от +2 до +4 °С.

Региональное МЧС напоминает о том, что в холодное время года нужно внимательно обращаться с бытовыми отопительными приборами. Из-за неправильной эксплуатации часто возникают бытовые пожары.

Осторожнее стоит быть и водителям с пешеходами. Снег ухудшает видимость и создаёт риск возникновения опасной ситуации на дороге.

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