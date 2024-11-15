Зимняя сказка закончилась? Белгородцам пообещали потепление

Posted 15 ноября, 14:02
Published 15 ноября, 14:02
Modified 15 ноября, 14:02
Updated 15 ноября, 14:02
В субботу, 16 ноября, в Белгородской области ночью ожидается небольшой снег. Ветер западный: в тёмное время суток — 4-9 м/с, днём — 7-12 м/с.
Ночью подморозит, температура в некоторых районах может опуститься до -3 °С, но значение может колебаться до +2 °С. А днём будет +1…+6 °С. В Белгороде же ночью будет от -2 °С до 0 °С, днём же +1…+3 °С.
В воскресенье, 17 ноября, осадков не будет совсем. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с ночью и 8-13 м/с днём.
Ночью снова будет уже довольно холодно: -3…+2 °С. Днём температура по области не изменится. В Белгороде ночные значения останутся без изменений, а вот днём станет теплее — от +2 до +4 °С.
Региональное МЧС напоминает о том, что в холодное время года нужно внимательно обращаться с бытовыми отопительными приборами. Из-за неправильной эксплуатации часто возникают бытовые пожары.
Осторожнее стоит быть и водителям с пешеходами. Снег ухудшает видимость и создаёт риск возникновения опасной ситуации на дороге.