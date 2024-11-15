«Все ждут чуда»: где в ЦФО отметят Новый год с Дедом Морозом, но без салюта?

Posted 15 ноября, 18:06
Published 15 ноября, 18:06
Modified 15 ноября, 18:06
Updated 15 ноября, 18:06
В этом году Новый год в Орле пройдёт без салюта, но с праздничными гуляньями. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, жители региона продолжают спорить о том, нужно ли новогоднее празднование и установка ёлки или же можно обойтись без этого.
«Мы кому сделаем лучше, если не проведём праздник? Тем, кто хочет, чтобы у нас здесь была паника? Этот праздник — маленькая возможность порадоваться нашим детям. Все ждут нового года, все ждут чудо. Мне не закупаем ничего нового, поставим в городе те украшения, что есть. Новый год не отменяется, несмотря на проведение СВО», — высказал своё мнение чиновник.
Кроме того, на праздник в Орле пригласят Деда Мороза, чтобы тот порадовал детей.
Планируются ли массовые гулянья на Новый год в Белгороде, пока не известно. Однако жителям уже рассказывали, что ледовый каток на Соборной площади в этому году устанавливать не будут, а на запуск салюта введён запрет.