«Все ждут чуда»: где в ЦФО отметят Новый год с Дедом Морозом, но без салюта?

В этом году Новый год в Орле пройдёт без салюта, но с праздничными гуляньями. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, жители региона продолжают спорить о том, нужно ли новогоднее празднование и установка ёлки или же можно обойтись без этого.