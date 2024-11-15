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Posted 15 ноября, 18:06

Published 15 ноября, 18:06

Modified 15 ноября, 18:06

Updated 15 ноября, 18:06

Новый год в некоторых городах России пройдёт без салюта

«Все ждут чуда»: где в ЦФО отметят Новый год с Дедом Морозом, но без салюта?

15 ноября 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney. Новый год в некоторых городах России пройдёт без салюта

В Орле приняли решение не запускать салют в Новый год

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Новый год
Новый год в Орле в этом году пройдёт без салюта, но с праздничными мероприятиями и Дедом Морозом. Об этом сообщили журналисты «Орелtimes» со ссылкой на губернатора.

В этом году Новый год в Орле пройдёт без салюта, но с праздничными гуляньями. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, жители региона продолжают спорить о том, нужно ли новогоднее празднование и установка ёлки или же можно обойтись без этого.

«Мы кому сделаем лучше, если не проведём праздник? Тем, кто хочет, чтобы у нас здесь была паника? Этот праздник — маленькая возможность порадоваться нашим детям. Все ждут нового года, все ждут чудо. Мне не закупаем ничего нового, поставим в городе те украшения, что есть. Новый год не отменяется, несмотря на проведение СВО», — высказал своё мнение чиновник.

Кроме того, на праздник в Орле пригласят Деда Мороза, чтобы тот порадовал детей.

Планируются ли массовые гулянья на Новый год в Белгороде, пока не известно. Однако жителям уже рассказывали, что ледовый каток на Соборной площади в этому году устанавливать не будут, а на запуск салюта введён запрет.

Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Дед мороз#Салют#Черноземье#Орёл
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