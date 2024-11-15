Владимир Ефимов объявил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Покровском-Стрешневе в этом году завершены работы по обустройству набережной длиной 350 метров, расположенной на стыке реки Москвы и Сходни рядом с жилым комплексом. В этой зоне были установлены детская и спортивные площадки, зона для отдыха и площадка для игры в петанк. К концу года планируется завершить строительство еще одной прибрежной зоны на Покровской набережной, площадь которой составляет 14 гектаров.