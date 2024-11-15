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Posted 15 ноября, 17:50

Published 15 ноября, 17:50

Modified 15 ноября, 17:50

Updated 15 ноября, 17:50

Владимир Ефимов объявил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

Владимир Ефимов объявил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

15 ноября 2024, 17:50
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
С 2020 года инвесторы и девелоперы активно участвуют в крупном проекте по благоустройству прибрежных зон Москвы-реки, завершив работы на пяти набережных общей длиной около четырех километров.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов подчеркнул, что работы по благоустройству были осуществлены в рамках возведения жилых комплексов. Наибольшие преобразования произошли в Нагатинском Затоне, где на набережной протяженностью 1,5 километра теперь обустроены пляжная зона, велодорожка и площадка для воркаута. Кроме того, благоустроены две набережные в районе Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, а также одна в южной части столицы в районе затона Новинки и на севере в левобережном районе, пишет mos.ru.

Благодаря усилиям застройщиков и городской администрации в столице наблюдается рост числа общественных пространств у воды. Здесь создаются парковые зоны, игровые и спортивные площадки, а также зоны для пикников и спортивные маршруты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Покровском-Стрешневе в этом году завершены работы по обустройству набережной длиной 350 метров, расположенной на стыке реки Москвы и Сходни рядом с жилым комплексом. В этой зоне были установлены детская и спортивные площадки, зона для отдыха и площадка для игры в петанк. К концу года планируется завершить строительство еще одной прибрежной зоны на Покровской набережной, площадь которой составляет 14 гектаров.

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