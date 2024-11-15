Владимир Ефимов объявил о благоустройстве прибрежных территорий Москвы-реки

Posted 15 ноября, 17:50
Published 15 ноября, 17:50
Modified 15 ноября, 17:50
Updated 15 ноября, 17:50
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов подчеркнул, что работы по благоустройству были осуществлены в рамках возведения жилых комплексов. Наибольшие преобразования произошли в Нагатинском Затоне, где на набережной протяженностью 1,5 километра теперь обустроены пляжная зона, велодорожка и площадка для воркаута. Кроме того, благоустроены две набережные в районе Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, а также одна в южной части столицы в районе затона Новинки и на севере в левобережном районе, пишет mos.ru.
Благодаря усилиям застройщиков и городской администрации в столице наблюдается рост числа общественных пространств у воды. Здесь создаются парковые зоны, игровые и спортивные площадки, а также зоны для пикников и спортивные маршруты.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в Покровском-Стрешневе в этом году завершены работы по обустройству набережной длиной 350 метров, расположенной на стыке реки Москвы и Сходни рядом с жилым комплексом. В этой зоне были установлены детская и спортивные площадки, зона для отдыха и площадка для игры в петанк. К концу года планируется завершить строительство еще одной прибрежной зоны на Покровской набережной, площадь которой составляет 14 гектаров.