Сроки установки навеса на оживлённой остановке в центре Белгорода перенесли

Posted 15 ноября, 09:44
Published 15 ноября, 09:44
Modified 15 ноября, 09:44
Updated 15 ноября, 09:44
В Белгороде на остановке «Родина» пообещали поставить новый навес. Речь идёт о платформе, которая предназначена для ожидания пригородного транспорта.
Изначально в мэрии сообщили, что работы закончат, предположительно, 30 ноября. Однако во время прямого эфира 14 ноября мэр Валентин Демидов заявил, что монтаж навеса планируют завершить до конца года. Градоначальник добавил, что сроки постараются ускорить.
Навес должны выполнить в едином стиле с уже существующим павильоном. Также на платформе появятся скамейки и ночная подсветка.
Ранее в Белгороде с задержкой открыли отремонтированную остановку «Стадион». Работы начали ещё в 2023 году, после чего дату открытия не раз переносили. Навес на «Стадионе» начали монтировать в конце января, а затем мэрия обвинила подрядчика в срыве сроков. Открыли остановку в итоге только в марте.