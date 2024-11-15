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Posted 15 ноября, 09:44

Published 15 ноября, 09:44

Modified 15 ноября, 09:44

Updated 15 ноября, 09:44

На «Родине» в Белгороде появится навес для ожидания автобусов

Сроки установки навеса на оживлённой остановке в центре Белгорода перенесли

15 ноября 2024, 09:44
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода. На «Родине» в Белгороде появится навес для ожидания автобусов

Мэр ответил на вопрос о сроках установки навеса на «Родине» в Белгороде

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Новости Белгорода
Ранее речь шла о том, что навес появится до конца ноября. Однако накануне во время прямого эфира градоначальник обозначил новые сроки.

В Белгороде на остановке «Родина» пообещали поставить новый навес. Речь идёт о платформе, которая предназначена для ожидания пригородного транспорта.

Изначально в мэрии сообщили, что работы закончат, предположительно, 30 ноября. Однако во время прямого эфира 14 ноября мэр Валентин Демидов заявил, что монтаж навеса планируют завершить до конца года. Градоначальник добавил, что сроки постараются ускорить.

Навес должны выполнить в едином стиле с уже существующим павильоном. Также на платформе появятся скамейки и ночная подсветка.

Ранее в Белгороде с задержкой открыли отремонтированную остановку «Стадион». Работы начали ещё в 2023 году, после чего дату открытия не раз переносили. Навес на «Стадионе» начали монтировать в конце января, а затем мэрия обвинила подрядчика в срыве сроков. Открыли остановку в итоге только в марте.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Перенос сроков#Навес
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