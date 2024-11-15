Сроки установки навеса на оживлённой остановке в центре Белгорода перенесли

Ранее в Белгороде с задержкой открыли отремонтированную остановку «Стадион». Работы начали ещё в 2023 году, после чего дату открытия не раз переносили. Навес на «Стадионе» начали монтировать в конце января, а затем мэрия обвинила подрядчика в срыве сроков. Открыли остановку в итоге только в марте.