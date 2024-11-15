Скандал в белгородском футболе вышел на новый уровень: дошло до юристов?

Posted 15 ноября, 11:41
Published 15 ноября, 11:41
Modified 15 ноября, 12:46
Updated 15 ноября, 12:46
В рамках заключительного тура чемпионата Белгородской области по футболу 2024 года был запланирован матч между двумя ведущими командами региона — «Химиком» из Шебекино и «СтройГарантом» из Белгорода. В соответствии с утверждённым графиком, встреча планировалась на 5 октября в Короче.
Однако менее чем за сутки до игры команда «СтройГарант» объявила об изменении места проведения встречи против «Химика» на футбольную арену ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области».
В то же время руководство стадиона спортивной школы №1 отказало в проведении матча в Белгороде из-за несвоевременного согласования плана мероприятий по обеспечению порядка и безопасности, что должно было быть сделано за 10 дней до события. Матч не состоялся до сих пор.
Спустя время в Telegram-канале первой футбольной правовой компании «Алетейя» появилась информация о том, что она будет представлять интересы ФК «Химик» при разбирательстве с федерацией футбола по поводу несостоявшегося матча.
По заявлению компании, они направили в федерацию футбола заявление о применении спортивной санкции к ФК «СтройГарант» в виде присуждения поражения со счётом 0:3 в матче, не состоявшемся 5 октября по вине команды из Белгорода.
Журналисты Бел.Ру связались с главой компании «Алетейя» Антоном Смирновым, который рассказал, что прежде, чем выносить информацию в публичное пространство, он постарался урегулировать конфликт мирно. Поэтому, разобравшись в ситуации и изучив все документы, он обратился к президенту федерации футбола Белгородской области Денису Шпилёву. Через определённое время получил следующий ответ: «Вы, как представитель „Химика“, вправе в рамках закона отстаивать интересы данного футбольного клуба».
В своём обращении к Шпилёву юрист отметил, что несмотря на то, что Шебекино находится под обстрелами, люди всё равно пытаются играть в футбол и развивать его. К тому же, команда «Химик» состоит, в основном, из жителей Шебекино.
Журналистам Бел.Ру Антон Смирнов рассказал, что о переносе игры стало известно 4 октября. В этот же день появилась информация о том, что её вовсе отменяют.
Что мешало 5 октября сыграть в Короче? Найти стадион в Белгороде менее чем за сутки до игры, получить паспорт безопасности «СтройГарант» смог. Хотя это гораздо было сложнее сделать, ведь игра была согласована в Короче. Но 4 октября министерство спорта запретило играть в Белгороде. Что им мешало вернуть игру в Корочу? Она была уже согласована. Они могли это сделать, но не захотели.
Антон Смирнов
Юрист также рассказал, в чём, по его мнению, заключается позиция «СтройГаранта» и почему он не хотел играть матч в Короче.
На протяжении этого сезона команда «СтройГарант» дважды проиграла «Химику» на стадионе в Короче. Им это очень сильно не понравилось. В прошлом году они были чемпионами. Но появился шебекинский «Химик», который оказал сопротивление. Поэтому «СтройГарант» сделал всё возможное, чтобы игра не произошла в Короче.
Антон Смирнов
За несколько дней до игры, продолжил юрист, главный тренер «СтройГаранта» позвонил главному тренеру «Химика» и предложил перенести игру в Белгород. Но шебекинцы отказались, так как на это не было оснований.
Перенос игры за сутки не происходит. У «Химика» тоже были свои планы. К ним на игру должны были приехать болельщики, были заказаны автобусы. И тут вдруг президент федерации футбола сообщает, что игра будет в Белгороде и у него якобы нет оснований не разрешить «СтройГаранту» там играть. Но в календаре соревнований Белгород не утверждён как принимающий город. В нём указано, что три команды, среди которых «СтройГарант» и «Химик», играют на стадионе в Короче. Другой информации нет.
Антон Смирнов
Согласно регламенту федерации футбола, для того, чтобы стадион смог принимать игры, команда должна его заявить, предоставив документы, а федерация должна его утвердить через издание нормативного акта или внесение изменений в календарь соревнований. Этого не сделали, рассказал Смирнов.
Из ответа Шпилёва администрации Шебекинского округа следует, что изначально стадион в Белгороде они не могли заявить, так как существовал запрет на проведение игр в областном центре. Я изучил все источники и не нашёл запрета на проведение массовых мероприятий от органов власти. Даже действующие режимы КТО и ЧС не отменяют проведение массовых мероприятий.
Антон Смирнов
Юрист также привёл пример профессиональной областной команды «Салют», которая как играла сезон в Старом Осколе, так и доиграла его, не перенеся ни одной игры в Белгород.
СШОР №1 в Белгороде принимал в конце лета детские соревнования. Там проходило первенство области среди ветеранов. То есть, «СтройГаранту» никто не мешал там играть. Но он все игры принимал в Короче. И только в октябре, когда осталось две последние решающие игры, ФК решил сыграть в Белгороде.
Антон Смирнов
Юрист рассказал, что из ответа Шпилёва администрации Шебекинского округа также следует, что на игру должны были собраться болельщики обеих команд.
Как стадион СШОР мог вместить всех желающих? Никак. Что касается оперативной ситуации, в начале октябре в Белгороде она улучшилась? Зная, что придёт много болельщиков, федерация решает помочь «СтройГаранту» сыграть в Белгороде. А если на игру пришло было 500 человек? Куда бы они прятались в случае ракетной опасности?
Антон Смирнов
Согласно регламенту, чтобы перенести игру, нужны определённые обстоятельства: форс-мажор, метеоусловия, запрет со стороны органов власти. К тому же, прежде чем переносить игру в Белгород и давать разрешение на заявку стадиона, по словам Смирнова, федерация должна была согласовать это с министерством.
Ни одно из обстоятельств, указанных в регламенте, не позволяло перенести игру из Корочи в Белгород. Просто одна команда решила, а федерация решила ей поспособствовать. Что касается переноса на более поздний срок, это вообще нельзя делать, так как, согласно регламенту, все игры чемпионата области должны состояться не позднее 5 октября. Резервных дат нет.
Антон Смирнов
Юрист рассказал, что 7 октября Шпилёв собрал в федерации представителей «СтройГаранта» и «Химика». Шебекинцы предложили сыграть 12 октября в Белгороде. Но белгородцы отказались, так как у них три человека в этот день играли в другом матче.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру связались с президентом федерации футбола Белгородской области Денисом Шпилёвым. Он нам рассказал, по вопросу несостоявшейся игры поступило обращение от заместителя главы Шебекинского округа. Ему предоставили официальный ответ.
Кроме этого, 13 ноября на почту контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации пришло письмо от спорткомплекса «Юность» о просьбе применении к ФК «СтройГарант» спортивной санкции в виде технического поражения.
Из материалов, которые есть в распоряжении редакции, следует, что КДК рассмотрело поступившие материалы: «Правовая оценка полученных документов будет дана на ближайшем заседании комитета».
Однако как пояснил Антон Смирнов, что, согласно регламенту КДК, рассмотрение требований должно произойти не позднее двух календарных дней с момента получения заявления, то есть не позднее 15 ноября включительно.
Как отметил Денис Шпилёв, основной стадион «СтройГаранта» находится в Белгороде на ул. Белинского (футбольный манеж). Перед началом футбольного сезона от ФК поступило официальное письмо в федерацию, в котором было сказано, что в связи с запретом на проведение матчей чемпионата области на стадионе Белгорода, они просили федерацию оказать помощь в предоставлении стадиона «Центральный» в Короче до снятия запрета.
Это была вынужденная мера не только для «СтройГаранта», но и для «Химика», для футбольного клуба «Белгород», для футбольного клуба «Титан», который представляет областной центр. Они проводили свои домашние матчи именно на стадионе «Центральный» в Короче.
Денис Шпилёв
Президент федерации также рассказал, что 3 октября представители «СтройГаранта» отменили игру на стадионе в Короче. Поэтому финальный матч 5 октября так и не состоялся.
По словам Шпилёва, в федерации есть письмо от «СтройГаранта» от 12 сентября, в котором они обратились с просьбой вернуть домашний матч ФК на стадион в Белгороде. Это произошло ещё перед игрой с командой из Чернянки. Но паспорт безопасности оформлен не был, поэтому федерация в просьбе отказала.
Но уже 3 октября ФК согласовал с директором «СШОР №1 Белгородской области» проведение игры между «СтройГарантом» и «Химиком» на стадионе в Белгороде. 4 октября паспорт безопасности и план мероприятий были согласованы с полицией.
В первой половине дня этот документ появился у нас. Вечером 4 октября министр спорта Белгородской области, более чем уверен — по просьбе главы Шебекинского городского округа, отменяет игру, ссылаясь на то, что паспорт безопасности был оформлен не в десятидневный срок.
Денис Шпилёв
Президент федерации футбола также рассказал, что ранее, несмотря на все обстоятельства «Химик» уже играл на стадионе спортшколы №1 с ФК «Белгород-СШ №6» из Белгорода, хотя домашняя арена была в Короче.
Мы согласовали проведение данного матча, так как понимали, что в тот период времени важно было для всех показать, что в областном центре играют в футбол даже в непростое для всех время. На этом стадионе играли не только матчи чемпионата первенства области, начиная с августа месяца, но и ветеранские, и юношеские первенства. Так что по какой причине наши власти приняли такое решение (о запрете проведения игры «СтройГаранта» и «Химика» — прим.ред.), наверное, лучше спросить у них.
Денис Шпилёв
По словам Шпилёва, 7 октября он собрал представителей двух команд. По итогам совещания представители ФК должны согласовать дату и время проведения матча и с этой информацией выйти на областную федерацию футбола для организации игры.
До сегодняшнего момента этого согласования между двумя клубами нет. 20 ноября будет заседание исполкома областной федерации футбола, на которой будет вынесен вопрос о проведении данного матча. На это заседание исполкома приглашены представители двух клубов. Мы услышим их мнение. Согласно нашему регламенту, назначим дату проведения матча, чтобы выявить чемпиона области, и уведомим об этом два клуба.
Денис Шпилёв