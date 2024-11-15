Скандал в белгородском футболе вышел на новый уровень: дошло до юристов?

Мы согласовали проведение данного матча, так как понимали, что в тот период времени важно было для всех показать, что в областном центре играют в футбол даже в непростое для всех время. На этом стадионе играли не только матчи чемпионата первенства области, начиная с августа месяца, но и ветеранские, и юношеские первенства. Так что по какой причине наши власти приняли такое решение (о запрете проведения игры «СтройГаранта» и «Химика» — прим.ред.), наверное, лучше спросить у них.