Сбербанк поднял ставки по ипотеке: чего ожидать заёмщикам

Posted 15 ноября, 13:52
Published 15 ноября, 13:52
Modified 15 ноября, 13:52
Updated 15 ноября, 13:52
До изменений минимальная ставка по готовому жилью была на уровне 24,6%, а по строящемуся — 24,9%. Сейчас для вторичного жилья она равна 28,1%, а для первичного — 28,4%.
Помимо базовых, Сбербанк также увеличит средневзвешенные ставки по льготным программам. Там, где сумма займа превышает установленный государством лимит, повышение составит от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от размера кредита.
Так, по семейной ипотеке для регионов России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области) минимальная сумма кредита составит 7 миллионов рублей, а ставка — 12,9%.
Ставка по ипотеке для работников IT-сферы составит 13% при кредите от 10,5 миллиона рублей.
Что будет с клиентами банка, чьи заявки на ипотеку были одобрены до повышения ставок? Зависит от того, успели ли подписать кредитный договор с банком или нет. Обычно условия ставки зафиксированы после подписания договора. Если ставка изменилась до подписания, банк может предложить новые условия и договор с более высокой ставкой.
В Сбербанке заверили, что для тех, кто уже подписал договор до увеличения ставок, условия останутся прежними.