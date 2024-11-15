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Posted 15 ноября, 13:52

Published 15 ноября, 13:52

Modified 15 ноября, 13:52

Updated 15 ноября, 13:52

Сбербанк повышает ставки

Сбербанк поднял ставки по ипотеке: чего ожидать заёмщикам

15 ноября 2024, 13:52
Фото: 1MI. Сбербанк повышает ставки

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке до 28%

Сбербанк увеличил процентные ставки по основным программам ипотеки на 3,5 процентных пункта с пятницы, 15 ноября. Теперь минимальная ставка составляет 28,1%, пишут «Новые известия».

До изменений минимальная ставка по готовому жилью была на уровне 24,6%, а по строящемуся — 24,9%. Сейчас для вторичного жилья она равна 28,1%, а для первичного — 28,4%.

Помимо базовых, Сбербанк также увеличит средневзвешенные ставки по льготным программам. Там, где сумма займа превышает установленный государством лимит, повышение составит от 1 до 2,5 процентных пункта в зависимости от размера кредита.

Так, по семейной ипотеке для регионов России (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области) минимальная сумма кредита составит 7 миллионов рублей, а ставка — 12,9%.

Ставка по ипотеке для работников IT-сферы составит 13% при кредите от 10,5 миллиона рублей.

Что будет с клиентами банка, чьи заявки на ипотеку были одобрены до повышения ставок? Зависит от того, успели ли подписать кредитный договор с банком или нет. Обычно условия ставки зафиксированы после подписания договора. Если ставка изменилась до подписания, банк может предложить новые условия и договор с более высокой ставкой.

В Сбербанке заверили, что для тех, кто уже подписал договор до увеличения ставок, условия останутся прежними.

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#Общество#Россия#Ставки#Сбербанк#Повышение ставки
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