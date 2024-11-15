Сбербанк поднял ставки по ипотеке: чего ожидать заёмщикам

Что будет с клиентами банка, чьи заявки на ипотеку были одобрены до повышения ставок? Зависит от того, успели ли подписать кредитный договор с банком или нет. Обычно условия ставки зафиксированы после подписания договора. Если ставка изменилась до подписания, банк может предложить новые условия и договор с более высокой ставкой.