Председатель ФОМС Баланин назвал главные темы заседаний на Ямале

При обсуждении изменений в госпрограмме бесплатной медицинской помощи на 2025 год Баланин уточнил, что обновления учитывают цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В частности, планируется увеличить число пациентов, которым будет доступно лечение онкологических и вирусных заболеваний. Будут расширены программы репродуктивного здоровья, увеличено число процедур ЭКО и продолжено внедрение искусственного интеллекта для диагностики и медицинских решений на основе КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.