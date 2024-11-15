Председатель ФОМС Баланин назвал главные темы заседаний на Ямале

Posted 15 ноября, 13:53
Published 15 ноября, 13:53
Modified 15 ноября, 13:53
Updated 15 ноября, 13:53
Баланин подчеркнул, что выделенные средства позволят обеспечить необходимое финансирование для предоставления медицинской помощи по полису ОМС на всей территории России. Об этом пишет rosbalt.ru.
На рабочих площадках ФОМС представил обновленные статьи бюджета на следующий год. Участники встреч обсудили подготовку к внедрению новых информационных систем в здравоохранении, а также региональные подходы к телемедицине, выездным медицинским услугам, закупкам в ОМС и дальнейшую цифровизацию системы.
Баланин отметил, что такие встречи являются отличной возможностью для обсуждения способов достижения целей, поставленных президентом и правительством. Он подчеркнул, что все изменения направлены на улучшение здоровья населения, включая не только само лечение, но и профилактику заболеваний.
При обсуждении изменений в госпрограмме бесплатной медицинской помощи на 2025 год Баланин уточнил, что обновления учитывают цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В частности, планируется увеличить число пациентов, которым будет доступно лечение онкологических и вирусных заболеваний. Будут расширены программы репродуктивного здоровья, увеличено число процедур ЭКО и продолжено внедрение искусственного интеллекта для диагностики и медицинских решений на основе КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.