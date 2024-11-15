bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 13:53

Published 15 ноября, 13:53

Modified 15 ноября, 13:53

Updated 15 ноября, 13:53

Председатель ФОМС Баланин назвал главные темы заседаний на Ямале

Председатель ФОМС Баланин назвал главные темы заседаний на Ямале

15 ноября 2024, 13:53
Фото: пресс-служба ФОМС.
Государственная дума приняла во втором чтении бюджет Федерального фонда ОМС. Начиная с 2025 года доходы и расходы организации превысят четыре триллиона рублей. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на пленарном заседании, состоявшемся на Ямале, где собрались 120 специалистов со всей страны.

Баланин подчеркнул, что выделенные средства позволят обеспечить необходимое финансирование для предоставления медицинской помощи по полису ОМС на всей территории России. Об этом пишет rosbalt.ru.

На рабочих площадках ФОМС представил обновленные статьи бюджета на следующий год. Участники встреч обсудили подготовку к внедрению новых информационных систем в здравоохранении, а также региональные подходы к телемедицине, выездным медицинским услугам, закупкам в ОМС и дальнейшую цифровизацию системы.

Баланин отметил, что такие встречи являются отличной возможностью для обсуждения способов достижения целей, поставленных президентом и правительством. Он подчеркнул, что все изменения направлены на улучшение здоровья населения, включая не только само лечение, но и профилактику заболеваний.

При обсуждении изменений в госпрограмме бесплатной медицинской помощи на 2025 год Баланин уточнил, что обновления учитывают цели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В частности, планируется увеличить число пациентов, которым будет доступно лечение онкологических и вирусных заболеваний. Будут расширены программы репродуктивного здоровья, увеличено число процедур ЭКО и продолжено внедрение искусственного интеллекта для диагностики и медицинских решений на основе КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика