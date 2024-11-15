Пожилой белгородец отдал лжесотрудникам ПФР 5,5 млн рублей

Позже мошенники связались с белгородцем уже под видом представителей сервиса «Госуслуги» и Центрального Банка, которые предъявили ему поддельное удостоверение и сообщили, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить эту махинацию, мужчине нужно было скачать приложение, которое на самом деле дало мошенникам возможность удалённо управлять телефоном пенсионера.