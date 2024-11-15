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Posted 15 ноября, 16:14

Published 15 ноября, 16:14

Modified 15 ноября, 16:14

Updated 15 ноября, 16:14

Очередной пенсионер в Белгородской области стал жертвой мошенников

Пожилой белгородец отдал лжесотрудникам ПФР 5,5 млн рублей

15 ноября 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney. Очередной пенсионер в Белгородской области стал жертвой мошенников
Сюжет
Мошенничество
Мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками ПФР. По их словам, деньги жителя пытались похитить, поэтому они решили «помочь» ему предотвратить эту махинацию. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Житель Белгородской области попался на уловку мошенников. 62-летний житель Валуйского округа рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Они сообщили, что мужчине якобы не засчитали полтора года трудового стажа, из-за чего ему нужно записаться на приём. Но для этого нужно продиктовать звонившим код из СМС-сообщения.

Позже мошенники связались с белгородцем уже под видом представителей сервиса «Госуслуги» и Центрального Банка, которые предъявили ему поддельное удостоверение и сообщили, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить эту махинацию, мужчине нужно было скачать приложение, которое на самом деле дало мошенникам возможность удалённо управлять телефоном пенсионера.

После этого белгородец перевёл накопленные 643 тысячи рублей на счёт в другой банк, запустил установленное приложение и его телефон завис. О том, что его накопления вместе с двумя кредитами оказались списаны, белгородец узнал только утром. Всего он потерял 5,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело, однако личности виновных ещё не установлены.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#ПФР#Белгород#Валуйский горокруг
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