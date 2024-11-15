Пожилой белгородец отдал лжесотрудникам ПФР 5,5 млн рублей

Posted 15 ноября, 16:14
Published 15 ноября, 16:14
Modified 15 ноября, 16:14
Updated 15 ноября, 16:14
Житель Белгородской области попался на уловку мошенников. 62-летний житель Валуйского округа рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Они сообщили, что мужчине якобы не засчитали полтора года трудового стажа, из-за чего ему нужно записаться на приём. Но для этого нужно продиктовать звонившим код из СМС-сообщения.
Позже мошенники связались с белгородцем уже под видом представителей сервиса «Госуслуги» и Центрального Банка, которые предъявили ему поддельное удостоверение и сообщили, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы предотвратить эту махинацию, мужчине нужно было скачать приложение, которое на самом деле дало мошенникам возможность удалённо управлять телефоном пенсионера.
После этого белгородец перевёл накопленные 643 тысячи рублей на счёт в другой банк, запустил установленное приложение и его телефон завис. О том, что его накопления вместе с двумя кредитами оказались списаны, белгородец узнал только утром. Всего он потерял 5,5 миллиона рублей.
По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело, однако личности виновных ещё не установлены.