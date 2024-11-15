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Posted 15 ноября, 16:50

Published 15 ноября, 16:50

Modified 15 ноября, 16:50

Updated 15 ноября, 16:50

Послеродовая депрессия или «бэби-блюз»? Что такое и как с этим справиться

Послеродовая депрессия или «бэби-блюз»? Что такое и как с этим справиться

15 ноября 2024, 16:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Рождение ребенка — это одно из самых значительных и одновременно стрессовых событий в жизни женщины. Радость материнства может омрачиться сильными эмоциональными переживаниями, и нередко молодые мамы сталкиваются с послеродовой депрессией.

Отличие послеродовой депрессии от «бэби-блюза»

Первые дни после родов для большинства женщин связаны с перепадами настроения, усталостью и чувством подавленности. Эти легкие симптомы, которые называются «бэби-блюз», встречаются почти у 80% молодых мам и проходят через 1-2 недели после родов. В отличие от этого, послеродовая депрессия — более серьезное состояние, которое сопровождается длительными и глубокими изменениями в психоэмоциональном состоянии, такими как постоянная печаль, бессонница, чувство вины и даже мысли о суициде. Если такие симптомы продолжаются более двух недель и усиливаются, стоит задуматься о профессиональной помощи.

Основные причины и факторы риска

Причины послеродовой депрессии включают как биологические, так и психологические факторы. Среди них можно выделить:

  1. Гормональные изменения. После родов происходит резкий спад уровня эстрогенов и прогестерона, что влияет на эмоциональное состояние. Кроме того, возможны изменения уровня гормонов щитовидной железы, что также может вызвать усталость и депрессию.

  2. Физическое истощение. Беременность и роды — это огромная нагрузка на организм, и многие женщины испытывают боль или дискомфорт, который может стать причиной отрицательных эмоций.

  3. Стресс и недосып. Новоиспеченные мамы часто лишены полноценного сна, что ухудшает психическое состояние и вызывает тревогу. Этот стресс может усиливаться, если мама испытывает сомнения в своих силах и недостаток поддержки со стороны близких.

  4. Социальные факторы. Недостаток эмоциональной поддержки, финансовые трудности и семейные проблемы могут также увеличить риск послеродовой депрессии.

Симптомы послеродовой депрессии

Некоторые из симптомов могут совпадать с обычными перепадами настроения, но при послеродовой депрессии они становятся более острыми и длительными. К основным признакам относятся:

  • постоянное чувство печали и опустошенности;
  • раздражительность и гнев;
  • потеря интереса к ребенку и нежелание заботиться о нем;
  • чувство вины, беспомощности, бесполезности;
  • мысли о смерти или суициде.
Фото: 1MI

Как преодолеть послеродовую депрессию

  1. Сформируйте крепкую связь с ребенком. Психологи считают, что эмоциональная связь между матерью и ребенком — это важный элемент, способствующий улучшению самочувствия. Простой тактильный контакт, взгляд и реакция на потребности ребенка помогают не только ему, но и матери, создавая чувство безопасности и близости.

  2. Просите о помощи и поддержке. Молодой маме жизненно необходима помощь родных и друзей. Не стесняйтесь обращаться за помощью, пусть кто-то присмотрит за ребенком, пока вы отдыхаете или занимаетесь своими делами. Окружите себя людьми, которым можно доверить свои переживания и с которыми можно разделить свои эмоции.

  3. Заботьтесь о себе. Восстановление после родов требует времени, и для того чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, важно уделять внимание собственному здоровью. Постарайтесь выделять время для отдыха, здорового питания и прогулок на свежем воздухе. Регулярная физическая активность, например, простая прогулка или легкая зарядка, помогает улучшить настроение и снизить тревожность.

  4. Налаживайте отношения с партнёром. Появление ребенка может стать серьезным испытанием для семейной пары. Разделение обязанностей, честное обсуждение трудностей и общение помогут сохранить теплоту и доверие. Важно находить время для совместных занятий, даже если это всего несколько минут вечером для разговора и отдыха вдвоем.

Фото: 1MI

Медицинская помощь и терапия

Если симптомы послеродовой депрессии не исчезают и становятся препятствием для полноценной жизни, стоит обратиться к специалисту. К возможным методам лечения относятся:

  • Терапия с психологом или семейным консультантом. Работа с психологом помогает справиться с тревогами и трудностями, связанными с материнством.

  • Медикаментозная терапия. В некоторых случаях врач может рекомендовать антидепрессанты, но прием препаратов должен сопровождаться регулярным контролем специалиста.

  • Гормональная терапия. Для восстановления уровня гормонов иногда назначают заместительную терапию. Однако это решение должно быть тщательно обдумано с врачом, так как гормональные препараты могут иметь побочные эффекты.

Как помочь близкому человеку с послеродовой депрессией

Если вы замечаете у любимого человека признаки послеродовой депрессии, важно предложить свою поддержку. Дайте маме возможность отдохнуть, возьмите на себя часть домашних дел и будьте готовы выслушать, не осуждая. Даже просто регулярные прогулки на свежем воздухе с новоиспеченной мамой могут оказать положительное влияние на ее самочувствие.

Послеродовая депрессия — это не слабость или каприз, а серьезное состояние, требующее бережного отношения. Чем раньше мама получит необходимую помощь, тем быстрее она сможет насладиться всеми радостями материнства и восстановить гармонию в жизни.

Источник: helpguide.org/

Фото: 1MI
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