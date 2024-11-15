Послеродовая депрессия или «бэби-блюз»? Что такое и как с этим справиться

Сформируйте крепкую связь с ребенком. Психологи считают, что эмоциональная связь между матерью и ребенком — это важный элемент, способствующий улучшению самочувствия. Простой тактильный контакт, взгляд и реакция на потребности ребенка помогают не только ему, но и матери, создавая чувство безопасности и близости.

Просите о помощи и поддержке. Молодой маме жизненно необходима помощь родных и друзей. Не стесняйтесь обращаться за помощью, пусть кто-то присмотрит за ребенком, пока вы отдыхаете или занимаетесь своими делами. Окружите себя людьми, которым можно доверить свои переживания и с которыми можно разделить свои эмоции.

Заботьтесь о себе. Восстановление после родов требует времени, и для того чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, важно уделять внимание собственному здоровью. Постарайтесь выделять время для отдыха, здорового питания и прогулок на свежем воздухе. Регулярная физическая активность, например, простая прогулка или легкая зарядка, помогает улучшить настроение и снизить тревожность.