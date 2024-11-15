Послеродовая депрессия или «бэби-блюз»? Что такое и как с этим справиться

Posted 15 ноября, 16:50
Published 15 ноября, 16:50
Modified 15 ноября, 16:50
Updated 15 ноября, 16:50
Первые дни после родов для большинства женщин связаны с перепадами настроения, усталостью и чувством подавленности. Эти легкие симптомы, которые называются «бэби-блюз», встречаются почти у 80% молодых мам и проходят через 1-2 недели после родов. В отличие от этого, послеродовая депрессия — более серьезное состояние, которое сопровождается длительными и глубокими изменениями в психоэмоциональном состоянии, такими как постоянная печаль, бессонница, чувство вины и даже мысли о суициде. Если такие симптомы продолжаются более двух недель и усиливаются, стоит задуматься о профессиональной помощи.
Причины послеродовой депрессии включают как биологические, так и психологические факторы. Среди них можно выделить:
Гормональные изменения. После родов происходит резкий спад уровня эстрогенов и прогестерона, что влияет на эмоциональное состояние. Кроме того, возможны изменения уровня гормонов щитовидной железы, что также может вызвать усталость и депрессию.
Физическое истощение. Беременность и роды — это огромная нагрузка на организм, и многие женщины испытывают боль или дискомфорт, который может стать причиной отрицательных эмоций.
Стресс и недосып. Новоиспеченные мамы часто лишены полноценного сна, что ухудшает психическое состояние и вызывает тревогу. Этот стресс может усиливаться, если мама испытывает сомнения в своих силах и недостаток поддержки со стороны близких.
Социальные факторы. Недостаток эмоциональной поддержки, финансовые трудности и семейные проблемы могут также увеличить риск послеродовой депрессии.
Некоторые из симптомов могут совпадать с обычными перепадами настроения, но при послеродовой депрессии они становятся более острыми и длительными. К основным признакам относятся:
Сформируйте крепкую связь с ребенком. Психологи считают, что эмоциональная связь между матерью и ребенком — это важный элемент, способствующий улучшению самочувствия. Простой тактильный контакт, взгляд и реакция на потребности ребенка помогают не только ему, но и матери, создавая чувство безопасности и близости.
Просите о помощи и поддержке. Молодой маме жизненно необходима помощь родных и друзей. Не стесняйтесь обращаться за помощью, пусть кто-то присмотрит за ребенком, пока вы отдыхаете или занимаетесь своими делами. Окружите себя людьми, которым можно доверить свои переживания и с которыми можно разделить свои эмоции.
Заботьтесь о себе. Восстановление после родов требует времени, и для того чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, важно уделять внимание собственному здоровью. Постарайтесь выделять время для отдыха, здорового питания и прогулок на свежем воздухе. Регулярная физическая активность, например, простая прогулка или легкая зарядка, помогает улучшить настроение и снизить тревожность.
Налаживайте отношения с партнёром. Появление ребенка может стать серьезным испытанием для семейной пары. Разделение обязанностей, честное обсуждение трудностей и общение помогут сохранить теплоту и доверие. Важно находить время для совместных занятий, даже если это всего несколько минут вечером для разговора и отдыха вдвоем.
Если симптомы послеродовой депрессии не исчезают и становятся препятствием для полноценной жизни, стоит обратиться к специалисту. К возможным методам лечения относятся:
Терапия с психологом или семейным консультантом. Работа с психологом помогает справиться с тревогами и трудностями, связанными с материнством.
Медикаментозная терапия. В некоторых случаях врач может рекомендовать антидепрессанты, но прием препаратов должен сопровождаться регулярным контролем специалиста.
Гормональная терапия. Для восстановления уровня гормонов иногда назначают заместительную терапию. Однако это решение должно быть тщательно обдумано с врачом, так как гормональные препараты могут иметь побочные эффекты.
Если вы замечаете у любимого человека признаки послеродовой депрессии, важно предложить свою поддержку. Дайте маме возможность отдохнуть, возьмите на себя часть домашних дел и будьте готовы выслушать, не осуждая. Даже просто регулярные прогулки на свежем воздухе с новоиспеченной мамой могут оказать положительное влияние на ее самочувствие.
Послеродовая депрессия — это не слабость или каприз, а серьезное состояние, требующее бережного отношения. Чем раньше мама получит необходимую помощь, тем быстрее она сможет насладиться всеми радостями материнства и восстановить гармонию в жизни.
Источник: helpguide.org/