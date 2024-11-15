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Posted 15 ноября, 15:30

Published 15 ноября, 15:30

Modified 15 ноября, 15:30

Updated 15 ноября, 15:30

Пока ещё нынешний мэр Белгорода — Валентин Демидов

Пока в Белгороде закрываются крупные магазины, горожане пытаются вспомнить имя мэра

15 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Пока ещё нынешний мэр Белгорода — Валентин Демидов
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Новости Белгорода
Ещё одна трагедия в приграничье региона, четвёртый похожий случай за последние две недели — мужчина подорвался на взрывном устройстве и погиб. Журналисты Бел.Ру задались вопросами, почему из Белгорода уходят торговые сети и как хорошо жители знают пока ещё нынешнего мэра. Ответы были неожиданные.

Мужчина подорвался на взрывном устройстве

Происшествие случилось в Борисовском районе. Житель приграничья прогуливался со своей собакой в лесопосадке в селе Грузском, когда наткнулся на взрывное устройство.

От полученных травм белгородец скончался на месте. Подобные происшествия, к сожалению, для региона с начала ноября стали частым явлением.

Первые два эпизода произошли в селе Старый Хутор Валуйского округа. Сначала там подорвалось авто, осколочные ранения получил один из двух мужчин. А потом другой автомобиль — мужчина погиб, женщину доставили в медучреждение.

Недавно другой белгородец подорвался на въезде в грайворонскую Дроновку. Оба населённых пункта закрыты для въезда.

Белгородец подорвался на взрывном устройстве во время прогулки с собакой в лесу
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Магазины закрываются, сети уходят

С февраля 2022 года белгородцы начали замечать, что некоторые крупные торговые сети либо полностью уходят из Белгорода, либо точечно закрывают свои магазины. В частности это относится к сетям «Леруа Мерлен», «Карусель», «Европа», «Кораблик», «Лёгкий шаг», «Союз», «Технопарк» и «Амиталь».

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, что стало причиной. Подогнать всех «под одну гребёнку» не удалось. Каждый случай оказался индивидуален. И не всегда значение имела сложная оперативная обстановка в приграничном регионе на фоне проводимой специальной военной операции.

Не только из-за обстрелов: какие крупные магазины ушли из Белгорода и почему?
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А кто вообще мэр Белгорода?

Скоро будут выборы нового главы администрации Белгорода. Журналистка Бел.Ру решила прогуляться и узнать у рядовых горожан, что они знают о нынешнем мэре и как им его работа.

Выяснилось, что многие из опрошенных не знают, кто сейчас возглавляет администрацию города, а если знают, то не могут назвать имени. Мнения об успешности работы Валентина Демидова разошлись, но в одном белгородцы солидарны: кого бы не избрали на предстоящих выборах, он должен быть ответственным, активным и учитывать мнение народа.

Гладков? Дёмченко? Знают ли белгородцы, кто сейчас мэр Белгорода?
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