Пока в Белгороде закрываются крупные магазины, горожане пытаются вспомнить имя мэра

Выяснилось, что многие из опрошенных не знают, кто сейчас возглавляет администрацию города, а если знают, то не могут назвать имени. Мнения об успешности работы Валентина Демидова разошлись, но в одном белгородцы солидарны: кого бы не избрали на предстоящих выборах, он должен быть ответственным, активным и учитывать мнение народа.