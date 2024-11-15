Пока в Белгороде закрываются крупные магазины, горожане пытаются вспомнить имя мэра

Posted 15 ноября, 15:30
Published 15 ноября, 15:30
Modified 15 ноября, 15:30
Updated 15 ноября, 15:30
Происшествие случилось в Борисовском районе. Житель приграничья прогуливался со своей собакой в лесопосадке в селе Грузском, когда наткнулся на взрывное устройство.
От полученных травм белгородец скончался на месте. Подобные происшествия, к сожалению, для региона с начала ноября стали частым явлением.
Первые два эпизода произошли в селе Старый Хутор Валуйского округа. Сначала там подорвалось авто, осколочные ранения получил один из двух мужчин. А потом другой автомобиль — мужчина погиб, женщину доставили в медучреждение.
Недавно другой белгородец подорвался на въезде в грайворонскую Дроновку. Оба населённых пункта закрыты для въезда.
С февраля 2022 года белгородцы начали замечать, что некоторые крупные торговые сети либо полностью уходят из Белгорода, либо точечно закрывают свои магазины. В частности это относится к сетям «Леруа Мерлен», «Карусель», «Европа», «Кораблик», «Лёгкий шаг», «Союз», «Технопарк» и «Амиталь».
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, что стало причиной. Подогнать всех «под одну гребёнку» не удалось. Каждый случай оказался индивидуален. И не всегда значение имела сложная оперативная обстановка в приграничном регионе на фоне проводимой специальной военной операции.
Скоро будут выборы нового главы администрации Белгорода. Журналистка Бел.Ру решила прогуляться и узнать у рядовых горожан, что они знают о нынешнем мэре и как им его работа.
Выяснилось, что многие из опрошенных не знают, кто сейчас возглавляет администрацию города, а если знают, то не могут назвать имени. Мнения об успешности работы Валентина Демидова разошлись, но в одном белгородцы солидарны: кого бы не избрали на предстоящих выборах, он должен быть ответственным, активным и учитывать мнение народа.