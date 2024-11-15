Поездка в один конец? Велосипедисты заметили опасную яму на мосту Белгорода

Велосипедисты пожаловались на опасную дорожку в Белгороде

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Велодорожка расположена на путепроводе, поэтому находится в непосредственной близости с автодорогой. Однако на тротуаре есть две серьёзные ямы, наезд на которые может закончиться для велосипедистов летальным исходом, утверждают местные жители. При этом ремонт велодорожки будет ещё не скоро.

Белгородка во время прогулки по городу на велосипеде заметила яму на Новом мосту. По её словам, на конструкции присутствует «открытое технологическое отверстие», которое малозаметно на снегу: речь идёт о провалившейся в канализацию плитке рядом с люком. «Огромное спасибо человеку, который проехал сегодня утром по Новому мосту. Ближе к середине есть открытое технологическое отверстие, и, если б не „вильнувшие“ следы, я б там была колесом», — процитировал слова жительницы автор Telegram-канала «КошкинГород». При этом яма расположена вблизи острого угла отбойника, который только подтолкнёт велосипедистов к автодороге, если те наедут на провалившуюся плитку. «Для пешеходов то может стать прогулкой в травмпункт, а для велосипедистов — поездкой в один конец», — считает автор канала. Яма у канализационного люка на Новом мосту . Фото: Велоклуб «Вялые Вомбаты» Однако это не единственная подобная яма на Новом мосту. Вторая расположена неподалёку и, по словам очевидцев, достаточно небольшого удара об эту яму, чтобы велосипед ребёнка потерял устойчивость и полетел под колёса проезжающих мимо автомобилей. Вторая яма на Новом мосту . Фото: Telegram-канала «КошкинГород». На обращение ответили в администрации Белгорода: представители мэрии сообщили, что ремонт путепровода запланирован на 2025 год. Однако жителей такой ответ не устроил: дыра у канализационного люка со временем может стать больше, кроме того, высок риск несчастных случаев из-за такого провала в плитке. При этом, отмечает автор канала, согласно требованиям п 5.1.3 ГОСТ Р 50597— 2017, подобное нарушение должны устранить в течение недели с момента обращения, а огородить уже через несколько часов. Правила не писаны? Белгородка на воронежском авто припарковалась прямо на велодорожке Узнать подробнее Читайте также: В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту На Новом мосту в Белгороде могут появиться велодорожка и «выделенка»? В парке «Берега» в Белгороде появилась новая разметка велодорожек и пешеходной зоны