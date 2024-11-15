Поездка в один конец? Велосипедисты заметили опасную яму на мосту Белгорода

Posted 15 ноября, 08:17
Published 15 ноября, 08:17
Modified 15 ноября, 08:17
Updated 15 ноября, 08:17
Белгородка во время прогулки по городу на велосипеде заметила яму на Новом мосту. По её словам, на конструкции присутствует «открытое технологическое отверстие», которое малозаметно на снегу: речь идёт о провалившейся в канализацию плитке рядом с люком.
«Огромное спасибо человеку, который проехал сегодня утром по Новому мосту. Ближе к середине есть открытое технологическое отверстие, и, если б не „вильнувшие“ следы, я б там была колесом», — процитировал слова жительницы автор Telegram-канала «КошкинГород».
При этом яма расположена вблизи острого угла отбойника, который только подтолкнёт велосипедистов к автодороге, если те наедут на провалившуюся плитку.
«Для пешеходов то может стать прогулкой в травмпункт, а для велосипедистов — поездкой в один конец», — считает автор канала.
Однако это не единственная подобная яма на Новом мосту. Вторая расположена неподалёку и, по словам очевидцев, достаточно небольшого удара об эту яму, чтобы велосипед ребёнка потерял устойчивость и полетел под колёса проезжающих мимо автомобилей.
На обращение ответили в администрации Белгорода: представители мэрии сообщили, что ремонт путепровода запланирован на 2025 год. Однако жителей такой ответ не устроил: дыра у канализационного люка со временем может стать больше, кроме того, высок риск несчастных случаев из-за такого провала в плитке.
При этом, отмечает автор канала, согласно требованиям п 5.1.3 ГОСТ Р 50597— 2017, подобное нарушение должны устранить в течение недели с момента обращения, а огородить уже через несколько часов.