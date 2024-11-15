Остались ли билеты на детские новогодние спектакли в Белгороде?

Posted 15 ноября, 10:13
Published 15 ноября, 10:13
Modified 15 ноября, 10:15
Updated 15 ноября, 10:15
Для детей Новый год — это встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, которые исполняют желания и дарят подарки. Дети также ждут новогодних угощений и праздников, где можно встретиться со сказочными героями, показать свои таланты, участвовать в конкурсах и весело провести время. Журналисты Бел.Ру изучили стоимость билетов на новогодние спектакли в Белгороде и наличие свободных мест. Отметим, что мы проверяли доступность билетов онлайн, в кассах учреждений их в наличии может быть больше.
В театре новогодние представления будут давать с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Судя по информации, которая размещена на сайте учреждения, артисты уже приступили к репетициям спектакля «В поисках волшебства» (0+) по пьесе Михаила Хейфеца. Действие происходит в цирке. Главным героям предстоит пройти через множество событий, чтобы спасти великое представление. Спектакль подходит для семейного просмотра.
На момент публикации материала мест на 26 и 29 декабря уже не было. В целом в день театр будет давать по два спектакля: в 11:00 и 14:00. При этом стоит отметить, что мест осталось достаточно мало.
К примеру, на 25 декабря на 11:00 — всего пять билетов в разных концах зала. На 29 декабря свободных мест немного больше.
Что касается январских спектаклей, зал театра также пустовать не будет. Например, на 2 января на 11:00 билетов на момент публикации осталось всего 16. А на 7 января на 11:00 — более 30 из 520.
Что касается стоимости, цена за один билет — 700 рублей. Это одно из самых дорогих предложений для белгородцев.
Учреждение предлагает для посещения юных зрителей пять новогодних спектаклей. Это «У ёжика на ёлке» (0+), «По щучьему велению» (0+), «Двенадцать месяцев» (0+), «Солнышко и снежные человечки» (0+) и спектакль для самых маленьких «Слонёнок и Новый год» (0+). Стоимость одного билета, независимо от представления, — 470 рублей.
Что касается расписания, спектакль «У ёжика на ёлке» будут давать 21-23, 29–31 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00. Также это представление можно посетить в январе — 2-3, 6-8-го числа в 10:00, 13:00 и 16:00.
Спектакль «По щучьему велению» будут показывать 24–25 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00, «Двенадцать месяцев» — с 26 по 28 декабря в это же время, а «Солнышко и снежные человечки» — 4 и 5 января.
Что касается спектакля для самых маленьких, он состоится 24–26 декабря, 4–5 января в 10:00 и 16:00.
На момент публикации материала, на спектакль «Слонёнок и Новый год» свободных мест уже не было ни на одну из дат.
Также все билеты раскупили на 29 декабря на представление «У Ёжика на ёлке», на 25 декабря на 10:00 на спектакль «По щучьему велению» и на 28 декабря (10:00 и 16:00) на сказку «Двенадцать месяцев».
Что касается оставшихся билетов в продаже, их также немного. Подробности на фото:
В филармонии для зрителей подготовили новогоднюю музыкальную сказку «Морозко» (0+) и представление «Щелкунчик и Мышиный король» (0+) по мотивам всемирно известной сказки Гофмана. Сказки будут показывать с 14 декабря по 12 января. Стоимость билета — 400 рублей. Дети до трёх лет могут пройти по одному билету с родителем без права занимать отдельное место.
На момент публикации материала свободные места были как на декабрьские представления, так и на январские. Подробности на иллюстрациях:
Учреждение также предлагает для юных зрителей новогодние спектакли. Они пройдут с 23 по 30 декабря. Всего их будет два — «Письмо Деду Морозу» и «Золушка». Первый будет проходить в малом зале в 11:00, 13:00 и 15:00, а второй — в большом зале в 10:00, 12:00 и 14:00. Продолжительность — порядка 50 минут. Стоимость — 292 рубля. Пока билетов продаже нет, но их можно забронировать в учреждении.
Напомним, власти Белгорода ищут поставщика новогодних подарочных наборов. Общая стоимость контракта составит почти 2 млн рублей, за которые планируется приобрести 1958 подарочных наборов по цене 1000 рублей каждый.
Требования к наборам достаточно строгие: каждый должен весить не менее 1,25 килограмма и содержать 52 вида конфет с разнообразными вкусами, включая нугу, карамель, суфле, глазурь и шоколад.