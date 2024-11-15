Остались ли билеты на детские новогодние спектакли в Белгороде?

Для детей Новый год — это встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, которые исполняют желания и дарят подарки. Дети также ждут новогодних угощений и праздников, где можно встретиться со сказочными героями, показать свои таланты, участвовать в конкурсах и весело провести время. Журналисты Бел.Ру изучили стоимость билетов на новогодние спектакли в Белгороде и наличие свободных мест. Отметим, что мы проверяли доступность билетов онлайн, в кассах учреждений их в наличии может быть больше.