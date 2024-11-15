Не только из-за обстрелов: какие крупные магазины ушли из Белгорода и почему?

Posted 15 ноября, 06:01
Published 15 ноября, 06:01
Modified 15 ноября, 10:13
Updated 15 ноября, 10:13
Сначала — в 2022 году — представитель крупной торговой сети в Белгороде закрылся на месяц. Это объяснили сбоем в работе кассового программного обеспечения. Однако с тех пор он так и не открылся.
Окончательно об уходе сети из Белгорода стало известно в марте 2023 года. Французская группа ADEO, которой и принадлежит «Леруа Мерлен», передала бизнес локальному менеджменту.
В Белгороде представитель сети не работает, но в других российских городах он открыт.
О закрытии «Карусели» стало известно в марте 2023 года. Тогда эти гипермаркеты стали закрываться по всей России, поэтому неспокойная обстановка в столице приграничного региона не стала причиной.
«Карусель» принадлежала компании X5 Group — она же руководит «Пятёрочкой» и «Перекрёстком», которые до сих пор продолжают свою работу. Что же касается «Карусели», закрывать гипермаркеты по всей России начали ещё в 2019 году из-за низкой эффективности сети.
«Карусель» в Белгороде была открыта ещё в 2010 году и с тех пор находилась только в ТРЦ «Сити Молл». На её месте появился новый магазин, который вскоре тоже закрылся.
Следующим после «Карусели» гипермаркетом в «Сити Молле» стала «Европа», которая спустя год тоже закрылась.
Информация о прекращении работы магазина появилась ещё весной 2024 года — тогда полки магазина были полупустые, но администрация ТРЦ отрицала намерения владельца. Полностью же закрылся гипермаркет уже в июле.
Стоит отметить, что в 2023 году закрылась «Европа» на улице Пугачёва. Некоторые горожане встретили эту новость негативно. Сообщалось, что причинами закрытия стали рост арендной платы, отток клиентов и трудности с получением кредита или страховки.
Впрочем, в Белгороде всё ещё остаются супермаркеты «Европа» на улице 60 лет Октября и Белгородском проспекте.
Далее волна закрытия дошла и до федеральной сети магазинов детских товаров «Кораблик». Владелец начал закрывать точки по всему Черноземью летом этого года. В Белгороде магазин располагался в двух точках, включая ТРЦ «Рио».
Сообщалось, что после июня магазины закроются на реконструкцию, но точную причину узнать не удалось: на звонки журналистов никто не ответил, администрации ТЦ, где расположены торговые точки, разъяснить ситуацию не смогли.
Родной для многих белгородцев магазин обуви «Лёгкий шаг» на улице Преображенской, 63б тоже закрылся этим летом. Но в данном случае оперативная обстановка в регионе вряд ли повлияла на такое решение, поскольку вторая торговая точка всё ещё работает в Белгороде.
При этом бывшая сотрудница филиала на Преображенской предполагала, что магазин мог закрыться «из-за аренды».
Под закрытие попал и другой магазин-старожил — «Союз», который на протяжении 20 лет работал в Белгороде. Новость об этом появилась ещё в марте 2023 года, но причину закрытия журналистам Бел.Ру в магазине сообщать не стали.
Последний день работы у магазина электроники «Технопарк» был в конце сентября этого года. Тогда владельцы торговой точки начали предупреждать посетителей о грядущих изменениях с помощью рассылки.
Но точную причину закрытия и тут называть отказались.
Крупный книжный магазин «Амиталь» — представитель воронежской сети — тоже решил покинуть Белгород. Табличку о закрытии заметили в ноябре 2024 года.
Выяснилось, что к такому решению владельцы пришли из-за водителей, которые отказываются ехать в Белгород «из-за сложной ситуации в связи с СВО».
На официальном сайте магазина из списка торговых точек уже убрали Белгород.