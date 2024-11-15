bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 06:01

Published 15 ноября, 06:01

Modified 15 ноября, 10:13

Updated 15 ноября, 10:13

Один из закрывшихся в Белгороде магазинов — «Технопарк»

Не только из-за обстрелов: какие крупные магазины ушли из Белгорода и почему?

15 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI. Один из закрывшихся в Белгороде магазинов — «Технопарк»

За два года в Белгороде закрылось несколько крупных магазинов

Сюжет
Новости Белгорода
После начала специальной военной операции некоторые крупные торговые сети либо полностью ушли из Белгорода, либо закрылись только в одной точке. Подробнее обо всех магазинах, ушедших полностью и не совсем, — в материале Бел.Ру.

«Леруа Мерлен»

Сначала — в 2022 году — представитель крупной торговой сети в Белгороде закрылся на месяц. Это объяснили сбоем в работе кассового программного обеспечения. Однако с тех пор он так и не открылся.

Окончательно об уходе сети из Белгорода стало известно в марте 2023 года. Французская группа ADEO, которой и принадлежит «Леруа Мерлен», передала бизнес локальному менеджменту.

В Белгороде представитель сети не работает, но в других российских городах он открыт.

«Леруа Мерлен» не работает в Белгороде с 2022 года«Леруа Мерлен» не работает в Белгороде с 2022 года
«Леруа Мерлен» не работает в Белгороде с 2022 года. Фото: 1MI

«Карусель»

О закрытии «Карусели» стало известно в марте 2023 года. Тогда эти гипермаркеты стали закрываться по всей России, поэтому неспокойная обстановка в столице приграничного региона не стала причиной.

«Карусель» принадлежала компании X5 Group — она же руководит «Пятёрочкой» и «Перекрёстком», которые до сих пор продолжают свою работу. Что же касается «Карусели», закрывать гипермаркеты по всей России начали ещё в 2019 году из-за низкой эффективности сети.

«Карусель» в Белгороде была открыта ещё в 2010 году и с тех пор находилась только в ТРЦ «Сити Молл». На её месте появился новый магазин, который вскоре тоже закрылся.

Гипермаркет «Карусель» закрыли не только в Белгороде, но по всей странеГипермаркет «Карусель» закрыли не только в Белгороде, но по всей стране
Гипермаркет «Карусель» закрыли не только в Белгороде, но по всей стране. Фото: bel.ru

«Европа»

Следующим после «Карусели» гипермаркетом в «Сити Молле» стала «Европа», которая спустя год тоже закрылась.

Информация о прекращении работы магазина появилась ещё весной 2024 года — тогда полки магазина были полупустые, но администрация ТРЦ отрицала намерения владельца. Полностью же закрылся гипермаркет уже в июле.

Стоит отметить, что в 2023 году закрылась «Европа» на улице Пугачёва. Некоторые горожане встретили эту новость негативно. Сообщалось, что причинами закрытия стали рост арендной платы, отток клиентов и трудности с получением кредита или страховки.

Впрочем, в Белгороде всё ещё остаются супермаркеты «Европа» на улице 60 лет Октября и Белгородском проспекте.

Жители Белгорода против закрытия «Европы»
Узнать подробнее

«Кораблик»

Далее волна закрытия дошла и до федеральной сети магазинов детских товаров «Кораблик». Владелец начал закрывать точки по всему Черноземью летом этого года. В Белгороде магазин располагался в двух точках, включая ТРЦ «Рио».

Сообщалось, что после июня магазины закроются на реконструкцию, но точную причину узнать не удалось: на звонки журналистов никто не ответил, администрации ТЦ, где расположены торговые точки, разъяснить ситуацию не смогли.

В Белгороде закрывается очередной крупный магазин
Узнать подробнее

«Лёгкий шаг»

Родной для многих белгородцев магазин обуви «Лёгкий шаг» на улице Преображенской, 63б тоже закрылся этим летом. Но в данном случае оперативная обстановка в регионе вряд ли повлияла на такое решение, поскольку вторая торговая точка всё ещё работает в Белгороде.

При этом бывшая сотрудница филиала на Преображенской предполагала, что магазин мог закрыться «из-за аренды».

Магазины обуви «Лёгкий шаг» располагались в том числе в центре городаМагазины обуви «Лёгкий шаг» располагались в том числе в центре города
Магазины обуви «Лёгкий шаг» располагались в том числе в центре города. Фото: «Яндекс. Карты»

«Союз»

Под закрытие попал и другой магазин-старожил — «Союз», который на протяжении 20 лет работал в Белгороде. Новость об этом появилась ещё в марте 2023 года, но причину закрытия журналистам Бел.Ру в магазине сообщать не стали.

Магазин бытовой техники «Союз» закрывается в Белгороде
Узнать подробнее

«Технопарк»

Последний день работы у магазина электроники «Технопарк» был в конце сентября этого года. Тогда владельцы торговой точки начали предупреждать посетителей о грядущих изменениях с помощью рассылки.

Но точную причину закрытия и тут называть отказались.

Магазин электроники «Технопарк» проработал в Белгороде до сентября 2024 годаМагазин электроники «Технопарк» проработал в Белгороде до сентября 2024 года
Магазин электроники «Технопарк» проработал в Белгороде до сентября 2024 года. Фото: 1MI

«Амиталь»

Крупный книжный магазин «Амиталь» — представитель воронежской сети — тоже решил покинуть Белгород. Табличку о закрытии заметили в ноябре 2024 года.

Выяснилось, что к такому решению владельцы пришли из-за водителей, которые отказываются ехать в Белгород «из-за сложной ситуации в связи с СВО».

На официальном сайте магазина из списка торговых точек уже убрали Белгород.

«Водители не хотят ездить»: из Белгорода ушла ещё одна крупная торговая сеть?
Узнать подробнее
Читайте также:
Предмет роскоши: россияне начали воровать в магазинах сливочное маслоКак правильно и сколько можно хранить купленный в магазине хлеб?Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Европа#Союз#Новости Белгорода#Закрытие#Магазины#Технопарк#Торговая сеть#Белгород#Кораблик#Карусель#Леруа мерлен#Амиталь#Лёгкий шаг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика