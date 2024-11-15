Не перебарщивайте с латте: оно смертельно опасно, особенно для женщин

Примечательно, что молочные напитки оказывают более выраженное влияние именно на женщин. Это связано с тем, что женский организм лучше усваивает лактозу, чем мужской. В ходе исследования, длившегося 33 года и охватившего более 100 000 человек, ученые выявили, что риск развития ишемической болезни сердца, включая сердечную недостаточность, сердечные приступы и инсульт, выше на 5% у тех, кто каждый день пьёт 600 мл молока (эквивалентно размеру большого латте). Также, у женщин риск возрастает на 12%, а при 800 мл — на 21%.