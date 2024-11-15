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Posted 15 ноября, 10:27

Published 15 ноября, 10:27

Modified 15 ноября, 10:27

Updated 15 ноября, 10:27

Не перебарщивайте с латте: оно смертельно опасно, особенно для женщин

Не перебарщивайте с латте: оно смертельно опасно, особенно для женщин

15 ноября 2024, 10:27
Фото: 1MI.
Молоко долгое время считается важным источником кальция и других полезных веществ, но последнее исследование кардиологов из Уппсальского университета (Швеция) ставит под сомнение его безусловную пользу, особенно для женщин. Речь идет о регулярном потреблении молока, особенно в латте.

Проблемы с молочным сахаром

Согласно данным ученых, женщины, регулярно употребляющие более 400 мл молока в день, подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Молочный сахар, или лактоза, может вызывать воспалительные процессы в клетках организма, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

Риски для женщин

Примечательно, что молочные напитки оказывают более выраженное влияние именно на женщин. Это связано с тем, что женский организм лучше усваивает лактозу, чем мужской. В ходе исследования, длившегося 33 года и охватившего более 100 000 человек, ученые выявили, что риск развития ишемической болезни сердца, включая сердечную недостаточность, сердечные приступы и инсульт, выше на 5% у тех, кто каждый день пьёт 600 мл молока (эквивалентно размеру большого латте). Также, у женщин риск возрастает на 12%, а при 800 мл — на 21%.

Даже те, кто употреблял молоко с низким содержанием жира, сталкивались с сердечными заболеваними больше. Это важно учитывать, так как до сих пор многие люди считают обезжиренные варианты молока абсолютно безопасными для здоровья, но это не так.

Что делать?

Молоко — это неотъемлемая часть рациона многих людей, но, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность. Для женщин, особенно тех, кто регулярно употребляет молочные напитки в больших количествах, стоит подумать о снижении потребления молока и переходе на альтернативы, которые могут снизить риски для здоровья.

Исследователи рекомендуют внимательно следить за количеством молока в своем рационе и заменить его кисломолочными продуктами, такими как йогурт или кефир. Эти продукты, как правило, легче усваиваются организмом и обладают меньшим риском для сердечно-сосудистой системы.

Источник: medaboutme.ru

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