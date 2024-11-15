Не перебарщивайте с латте: оно смертельно опасно, особенно для женщин

Posted 15 ноября, 10:27
Published 15 ноября, 10:27
Modified 15 ноября, 10:27
Updated 15 ноября, 10:27
Согласно данным ученых, женщины, регулярно употребляющие более 400 мл молока в день, подвергаются повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Молочный сахар, или лактоза, может вызывать воспалительные процессы в клетках организма, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце.
Примечательно, что молочные напитки оказывают более выраженное влияние именно на женщин. Это связано с тем, что женский организм лучше усваивает лактозу, чем мужской. В ходе исследования, длившегося 33 года и охватившего более 100 000 человек, ученые выявили, что риск развития ишемической болезни сердца, включая сердечную недостаточность, сердечные приступы и инсульт, выше на 5% у тех, кто каждый день пьёт 600 мл молока (эквивалентно размеру большого латте). Также, у женщин риск возрастает на 12%, а при 800 мл — на 21%.
Даже те, кто употреблял молоко с низким содержанием жира, сталкивались с сердечными заболеваними больше. Это важно учитывать, так как до сих пор многие люди считают обезжиренные варианты молока абсолютно безопасными для здоровья, но это не так.
Молоко — это неотъемлемая часть рациона многих людей, но, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность. Для женщин, особенно тех, кто регулярно употребляет молочные напитки в больших количествах, стоит подумать о снижении потребления молока и переходе на альтернативы, которые могут снизить риски для здоровья.
Исследователи рекомендуют внимательно следить за количеством молока в своем рационе и заменить его кисломолочными продуктами, такими как йогурт или кефир. Эти продукты, как правило, легче усваиваются организмом и обладают меньшим риском для сердечно-сосудистой системы.
Источник: medaboutme.ru