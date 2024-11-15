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Posted 15 ноября, 09:43

Published 15 ноября, 09:43

Modified 15 ноября, 09:45

Updated 15 ноября, 09:45

Лизинг

Лидерами лизинговых продаж в России стали Lada, Haval и Geely

15 ноября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney. Лизинг
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Автомобили
Согласно результатам анализа, Lada, Haval и Geely стали лидерами лизинговых продаж в России, а объём сданных в лизинг авто увеличился на 20% с января по сентябрь 2024 года. Причём в легковом сегменте этот рост связан с арендой для такси. Популярность набирает повторный лизинг.

Lada держится на вершине списка популярных машин в лизинге. Также пользуются спросом Haval и Geely. А среди лёгкого коммерческого транспорта — ГАЗ, Sollers и УАЗ. Для категорий грузового автотранспорта стали лидерами китайские бренды Sitrak, Shacman и FAW. Такие выводы сделаны по результатам анализа ВТБ Лизинг за период с января по сентябрь 2024 года.

За это время сдано в лизинг на 20% больше автомобилей, чем за три квартала годом ранее. Это более 27,5 тысяч авто и спецтехники. Рост в легковом сегменте связан с арендой для использования транспортных средств такси. С начала 2024 года сфера легковых перевозок получила в 1,8 раза больше авто, чем за аналогичный период 2023 года.

По программам льготного лизинга к концу сентября 2024 года по проекту Минпромторга России профинансировано более 3,4 тысяч автомобилей. Почти 70% от всех переданных авто — легковые.

«В этом году мы заключил на 10% больше новых договоров автолизинга, а их сумма увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце 2024-го и в следующем году точкой роста для автолизинга будут предложения, помогающие бизнесу адаптироваться к переменам. Например, программа повторного лизинга, которая дает возможность быстро получать востребованную технику на комфортных условиях», — рассказывает генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.
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