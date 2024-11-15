Лидерами лизинговых продаж в России стали Lada, Haval и Geely

За это время сдано в лизинг на 20% больше автомобилей, чем за три квартала годом ранее. Это более 27,5 тысяч авто и спецтехники. Рост в легковом сегменте связан с арендой для использования транспортных средств такси. С начала 2024 года сфера легковых перевозок получила в 1,8 раза больше авто, чем за аналогичный период 2023 года.