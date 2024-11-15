Корпорация МСП: На развитие малых и средних предприятий привлекут около 5,3 трлн

По словам председателя совета директоров Корпорации МСП, главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, сейчас необходимо сосредоточить усилия на выполнении указа президента РФ, касающегося опережающего роста дохода на одного работника МСП. В связи с этим в новом федпроекте нужно предусмотреть изменение подходов от количественных ориентиров к качественным в виде роста дохода в расчете на одного работника МСП-предприятий. При этом темпы такого роста должны быть выше, чем темпы роста ВВП. Чтобы решить эти задачи, нужно переосмыслить роль корпорации и ее инструментарий, пишет tass.ru.