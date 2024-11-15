Корпорация МСП: На развитие малых и средних предприятий привлекут около 5,3 трлн

Posted 15 ноября, 10:02
Published 15 ноября, 10:02
Modified 15 ноября, 10:04
Updated 15 ноября, 10:04
По словам председателя совета директоров Корпорации МСП, главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, сейчас необходимо сосредоточить усилия на выполнении указа президента РФ, касающегося опережающего роста дохода на одного работника МСП. В связи с этим в новом федпроекте нужно предусмотреть изменение подходов от количественных ориентиров к качественным в виде роста дохода в расчете на одного работника МСП-предприятий. При этом темпы такого роста должны быть выше, чем темпы роста ВВП. Чтобы решить эти задачи, нужно переосмыслить роль корпорации и ее инструментарий, пишет tass.ru.
Как отметил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, примерно половина из 5,3 триллиона рублей предназначена для отраслей, формирующих экономику предложения.
Корпорация намерена сохранить эффективные программы, которые востребованы среди субъектов МСП, в том числе «зонтичные» поручительства. Для резидентов особых экономических зон и предприятий из моногородов, станкостроения и робототехники планируется ввести льготные кредиты. Для компаний, работающих в области туризма, информационных технологий, науки и производства запустят льготное инвесткредитование на сумму до 800 миллиардов рублей до 2030 года.
Для достижения цели, поставленной указом президента РФ, будут задействованы как действующие, так и новые инструменты, система управления которыми выстроена на основе аналитики данных с цифровой платформы МСП.РФ и обратной связи от бизнеса. Использование данных инструментов обеспечит приблизительно 50% общего вклада в достижение цели указа главы государства.
Стратегия развития Корпорации МСП базируется на решении таких задач, как обеспечение стимулов для роста количества переходов МСП в новую категорию, рост вклада таких компаний в экономику предложения и расширение их участия в формировании технологического суверенитета государства. Объем закупок у МТК до 2030 года должен составить 1,2 триллиона рублей.
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, упомянул еще об одном инструменте развития МСП в приоритетных отраслях экономики — инвестпрограмме Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП на 100 миллиардов рублей ежегодно.
Помимо этого, корпорация планирует запустить совместный «зонтичный» механизма с региональными гарантийными организациями. Он предполагает, что КМСП будет выступать поручителем, а для поддержки городской экономики и отечественных брендов будут использоваться совместные поручительства с ВЭБ.РФ. За счет разделения рисков возможности привлечения средств для предпринимателей будут расширены.