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Posted 15 ноября, 14:55

Published 15 ноября, 14:55

Modified 15 ноября, 14:57

Updated 15 ноября, 14:57

Мэр Белгорода

Хороший, плохой, не знаю: только 26% белгородцев оценили работу Валентина Демидова

15 ноября 2024, 14:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Мэр Белгорода

Жители Белгорода оценили деятельность Демидова на посту мэра

Сюжет
Выборы
В преддверии выборов нового мэра редакция Бел.Ру решила провести опрос, чтобы узнать, как проделанную работу нынешнего мэра Валентина Демидова оценивают наши читатели. Результаты неоднозначные. К тому же процентная разница между двумя полярными ответами оказалась невелика.

Валентин Демидов занимает пост главы администрации Белгорода с 17 января 2023 года, набрав 33 голоса из 36 присутствующих депутатов горсовета. До этого, начиня с 31 октября 2022 года, он был и. о. мэра. В этом году 6 декабря пройдёт первый этап конкурса по выбору градоначальника. Пока известно, что заявка подана только одна — Валентином Демидовым.

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В Telegram-канале и своих социальных сетях 1 ноября редакция Бел.Ру запустила опрос для своих подписчиков «Что думаете об успехах Демидова?». Вариантов ответа было три:

  • доволен проделанной работой
  • смешанные впечатления
  • разочарован

Всего в нём приняли участие 1102 человека. Согласно результатам, тем, как нынешний мэр справляется со своими обязанностями, довольны только 28,56%. Это 315 человек. При этом разочарованы — 26,13% (288 человек). Примечательно, что разница здесь составляет всего 2,43%. А вот смешанные чувства работа Валентина Демидова вызвала у подавляющей части респондентов. Таких оказалось 45,01%. Это уже 496 человек.

Также журналисты Бел.Ру опросили простых жителей Белгорода, которых встретили на улице. Людям предложили ответить всего на три вопроса: кто нынешний мэр Белгорода, как вы к нему относитесь и каким должен быть следующий градоначальник. Они простые, но заставили белгородцев серьёзно задуматься. Оказалось, что действующий мэр — многогранная личность. И загадочная.

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