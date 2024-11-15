Хороший, плохой, не знаю: только 26% белгородцев оценили работу Валентина Демидова

Всего в нём приняли участие 1102 человека. Согласно результатам, тем, как нынешний мэр справляется со своими обязанностями, довольны только 28,56%. Это 315 человек. При этом разочарованы — 26,13% (288 человек). Примечательно, что разница здесь составляет всего 2,43%. А вот смешанные чувства работа Валентина Демидова вызвала у подавляющей части респондентов. Таких оказалось 45,01%. Это уже 496 человек.