Газлайтинг: «выключите газ» у вашего газлайтера

Posted 15 ноября, 15:18
Published 15 ноября, 15:18
Modified 15 ноября, 15:18
Updated 15 ноября, 15:18
Газлайтинг — это коварная и скрытая форма эмоционального насилия, которая медленно, но верно подрывает уверенность жертвы в своих мыслях и восприятии реальности. В этом процессе человек, обладающий большей силой или влиянием, убеждает другого, что его воспоминания, чувства или мотивы ошибочны или неправильно поняты. Это заставляет жертву сомневаться в собственной адекватности и делает её уязвимой. Например, если вам часто говорят, что вы неправильно понимаете свои чувства или события («Ты просто это выдумываешь», «Ты слишком эмоционально реагируешь»), это сигнал, что вами могут манипулировать. Со временем такие манипуляции могут подрывать уверенность в себе и размывать ваше понимание истины.
Чтобы такая манипуляция работала, нужны две стороны: «газлайтер» — человек, стремящийся утвердить свою правоту и власть, и «газлайти» — жертва, которая начинает принимать чужую версию реальности, потому что идеализирует манипулятора и нуждается в его одобрении.
Часто ни агрессор, ни жертва не осознают, что происходит. Газлайтер может считать, что действует ради блага другого, но на самом деле его побуждает потребность утвердиться, показать свою силу и доказать свою правоту, требуя полного согласия. Даже если жертва испытывает лишь лёгкую потребность в его одобрении, она становится восприимчивой к газлайтингу и рискует потерять ощущение собственного «я».
Определите правду и искажение. Газлайтеры часто подают свою версию событий с небольшой долей правды, что заставляет сомневаться в собственной версии. Полезный способ выявления газлайтинга — детально записывать ход диалога, чтобы видеть, где и как ваш оппонент отклоняется от темы или искажает реальность.
Осознайте, что разговор может быть борьбой за власть. Газлайтинг нередко превращается в конфликт, в котором одна сторона стремится доказать свою правоту любой ценой, а другая — получить её одобрение. Если разговор превращается в бесконечный цикл обвинений и оправданий, скорее всего, это не обсуждение, а именно борьба за власть. В таких случаях важно осознать это и выйти из конфликта.
Определите триггеры, провоцирующие газлайтинг. Газлайтинг может начинаться в определенных ситуациях или затрагивать определенные темы. Определение таких триггеров поможет избегать их в будущем или контролировать свои реакции, что снижает шансы на продолжение манипуляции.
Сфокусируйтесь на чувствах, а не на правоте. Газлайтеры часто используют моменты уязвимости, указывая на ошибки или обвиняя. Чтобы защитить себя, важно понять свои чувства: если вы чувствуете искреннее раскаяние, извинитесь и попробуйте исправить ситуацию. Если вы чувствуете злость от несправедливых обвинений, отойдите от спора и контролируйте свои эмоции.
Помните, что вы не можете изменить мнение другого. Одной из ловушек газлайтинга является желание заставить человека признать вашу правоту. Но на самом деле, как и газлайтер, вы не можете контролировать мысли другого человека. Признав это, вы сделаете шаг к освобождению от газлайтинга.
Процесс выхода из газлайтинга требует немалых усилий, но это возможно. Если вам трудно противостоять манипуляциям, можно обратиться к специалисту или найти группу поддержки, где вы сможете разделить свой опыт с другими. Важно помнить, что ваша реальность — это ваш личный опыт, и никто не имеет права диктовать вам, что является истиной.
Попробуйте сформулировать для себя такие же внутренние утверждения, которые позволят вам твердо стоять на своей позиции, когда ваши чувства или слова пытаются подвергнуть сомнению. Вот примеры таких фраз:
Эти утверждения напоминают вам о том, что ваши эмоции важны и реальны. Записывайте их, проговаривайте вслух или мысленно повторяйте, чтобы в стрессовых ситуациях не позволять манипулировать собой.
Источник: helpguide.org