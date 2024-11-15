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Posted 15 ноября, 14:28

Published 15 ноября, 14:28

Modified 15 ноября, 14:28

Updated 15 ноября, 14:28

Россияне смогут увидеть на небе Бобровую Луну

Бобровая Луна появится ночью на небе. Что это и опасна ли она?

15 ноября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney.

Россияне смогут увидеть на небе Бобровую Луну

В субботу, 16 ноября, россияне увидят необычные астрономическое явление, именуемое Бобровой Луной. Что это такое, как его увидеть и несёт ли такая Луна какую-либо опасность, ответили журналисты «Известий».

Что такое Бобровая Луна?

На самом деле Бобровая Луна представляет обычное полнолуние. А необычное название оно получило из-за коренных жителей Северной Америки, которые привыкли называть новые для них явления в соответствии с месяцем.

Так, в ноябре бобры готовятся к зимнему периоду, строя и укрепляя платины, а также запасаясь едой. Из-за такой активности ноябрьское полнолуние и получило название Бобровой Луны.

По второй версии название может быть связано с началом сезона охоты на бобров и добычи их меха.

Однако в этом году Бобровая Луна всё же немного необычна: она совпадает с суперлунием — максимальным сближением Луны с Землёй.

Другие страны именуют ноябрьское полнолуние по-другому: например, в Китае его называют Белой Луной.

Когда Бобровую Луну получится увидеть?

В этом году она появится на небе 15 ноября в 21:29. Своего пика явление достигнет в 00:29 субботы, 16-го числа. Увидеть Луну не составит труда — в ясную погоду её будет видно всё время, пока она не скроется за горизонтом.

На небе в эту же ночь можно будет увидеть и рассеянное звёздное скопления Плеяд и метеорный поток Леониды.

Следующую Бобровую Луну следует ожидать только в 2026 году.

Представляет ли Бобровая Луна опасность?

Из-за того, что Бобровая Луна — обычное полнолуние, то и опасности никакой не представляет. Вместе с тем высказывалась версия, что полнолуние во время суперлуния может оказывать небольшое влияние на поведение человека, усиливая его эмоциональные реакции. Однако учёные такое влияние Луны не доказали.

«Бобровая Луна» появится на небе в середине ноября
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#Александра Склярова#Общество#Суперлуние#Полнолуние#Бобровая луна
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