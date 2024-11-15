Бобровая Луна появится ночью на небе. Что это и опасна ли она?

Posted 15 ноября, 14:28
Published 15 ноября, 14:28
Modified 15 ноября, 14:28
Updated 15 ноября, 14:28
На самом деле Бобровая Луна представляет обычное полнолуние. А необычное название оно получило из-за коренных жителей Северной Америки, которые привыкли называть новые для них явления в соответствии с месяцем.
Так, в ноябре бобры готовятся к зимнему периоду, строя и укрепляя платины, а также запасаясь едой. Из-за такой активности ноябрьское полнолуние и получило название Бобровой Луны.
По второй версии название может быть связано с началом сезона охоты на бобров и добычи их меха.
Однако в этом году Бобровая Луна всё же немного необычна: она совпадает с суперлунием — максимальным сближением Луны с Землёй.
Другие страны именуют ноябрьское полнолуние по-другому: например, в Китае его называют Белой Луной.
В этом году она появится на небе 15 ноября в 21:29. Своего пика явление достигнет в 00:29 субботы, 16-го числа. Увидеть Луну не составит труда — в ясную погоду её будет видно всё время, пока она не скроется за горизонтом.
На небе в эту же ночь можно будет увидеть и рассеянное звёздное скопления Плеяд и метеорный поток Леониды.
Следующую Бобровую Луну следует ожидать только в 2026 году.
Из-за того, что Бобровая Луна — обычное полнолуние, то и опасности никакой не представляет. Вместе с тем высказывалась версия, что полнолуние во время суперлуния может оказывать небольшое влияние на поведение человека, усиливая его эмоциональные реакции. Однако учёные такое влияние Луны не доказали.