Белгородцы посетили более 50 достопримечательностей по всей России на велосипедах

Инициатором проекта «Велооткрытия России» стал один из сотрудников белгородского завода ОМК Роман Щекота. Он выиграл грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство». Белгородец отметил, что многие его коллеги добираются до работы на велосипедах и любят в свободное время кататься в парках. Некоторые из них, говорит Роман, даже снимают свои передвижения от дома до завода на камеру, а потом выкладывают видеозарисовки в соцсетях, тем самым вдохновляя пересаживаться на экологичный и полезный для здоровья вид транспорта.