Белгородцы посетили более 50 достопримечательностей по всей России на велосипедах

Posted 15 ноября, 14:19
Published 15 ноября, 14:19
Modified 15 ноября, 14:22
Updated 15 ноября, 14:22
Сотрудники завода самостоятельно планировали маршрут движения и попутно делали фото- и видеоотчет: они отправили более 100 файлов из разных точек страны, например, из Архыза, Прохоровки, Адлера, Курска. Самые активные участники получили комплекты спортивного питания и сертификаты на покупку спортинвентаря.
Инициатором проекта «Велооткрытия России» стал один из сотрудников белгородского завода ОМК Роман Щекота. Он выиграл грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство». Белгородец отметил, что многие его коллеги добираются до работы на велосипедах и любят в свободное время кататься в парках. Некоторые из них, говорит Роман, даже снимают свои передвижения от дома до завода на камеру, а потом выкладывают видеозарисовки в соцсетях, тем самым вдохновляя пересаживаться на экологичный и полезный для здоровья вид транспорта.
Как уточнила руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева, в этом году компания поддержала в рамках грантового конкурса три спортивные акции волонтеров белгородского завода. Проект «Велооткрытия России» — уникален, ведь позволяет жителям региона взглянуть с нового ракурса на известные места, расширить кругозор и объединить любителей велоспорта.