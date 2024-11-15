bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 14:19

Published 15 ноября, 14:19

Modified 15 ноября, 14:22

Updated 15 ноября, 14:22

Белгородцы посетили более 50 достопримечательностей по всей России на велосипедах

Белгородцы посетили более 50 достопримечательностей по всей России на велосипедах

15 ноября 2024, 14:19
Фото: ОМК.
Работники белгородского предприятия «ОМК Энергомаш» вместе с членами своих семей посетили более 50 туристических мест по всей России. Добирались до достопримечательностей на велосипедах.

Сотрудники завода самостоятельно планировали маршрут движения и попутно делали фото- и видеоотчет: они отправили более 100 файлов из разных точек страны, например, из Архыза, Прохоровки, Адлера, Курска. Самые активные участники получили комплекты спортивного питания и сертификаты на покупку спортинвентаря.

Инициатором проекта «Велооткрытия России» стал один из сотрудников белгородского завода ОМК Роман Щекота. Он выиграл грант в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство». Белгородец отметил, что многие его коллеги добираются до работы на велосипедах и любят в свободное время кататься в парках. Некоторые из них, говорит Роман, даже снимают свои передвижения от дома до завода на камеру, а потом выкладывают видеозарисовки в соцсетях, тем самым вдохновляя пересаживаться на экологичный и полезный для здоровья вид транспорта.

Как уточнила руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева, в этом году компания поддержала в рамках грантового конкурса три спортивные акции волонтеров белгородского завода. Проект «Велооткрытия России» — уникален, ведь позволяет жителям региона взглянуть с нового ракурса на известные места, расширить кругозор и объединить любителей велоспорта.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика