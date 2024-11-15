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Posted 15 ноября, 17:15

Published 15 ноября, 17:15

Modified 15 ноября, 17:15

Updated 15 ноября, 17:15

Владельцу собак придётся заплатить за поведение его питомцев

Белгородец выплатит более 70 тысяч ребёнку, пострадавшему из-за его собак

15 ноября 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney. Владельцу собак придётся заплатить за поведение его питомцев
Сюжет
Суд
Собаки гуляли без поводка, поэтому погнались за проезжавшей мимо на велосипеде девочкой. Из-за них ребёнок упал и ударился об асфальт. Мать ребёнка обратилась в суд и смогла получить компенсацию морального вреда. Подробности сообщили на официальном сайте Белгородского областного суда.

12-летняя девочка ехала на велосипеде, когда за ней с лаем понеслись две собаки. Одно из животных попало под колёса, из-за чего ребёнок потерял равновесие и упал, ударившись об асфальт.

Мать девочки обратилась в суд, предъявив владельцу собак требования о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Суд изучил травмы ребёнка и удовлетворил иск женщины. В том числе потому, что владелец должен обеспечить прохожим безопасность при выгуле питомцев.

Мужчине поручили выплатить ребёнку 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9409 рублей в качестве расходов на лечение. К такому решению пришёл суд первой инстанции. Белгородский областной суд с решением согласился.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Суд#Собака#Компенсация#Белгород#Ребёнок#Пострадавшая
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