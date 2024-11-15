Белгородец выплатит более 70 тысяч ребёнку, пострадавшему из-за его собак

Posted 15 ноября, 17:15
Published 15 ноября, 17:15
Modified 15 ноября, 17:15
Updated 15 ноября, 17:15
12-летняя девочка ехала на велосипеде, когда за ней с лаем понеслись две собаки. Одно из животных попало под колёса, из-за чего ребёнок потерял равновесие и упал, ударившись об асфальт.
Мать девочки обратилась в суд, предъявив владельцу собак требования о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Суд изучил травмы ребёнка и удовлетворил иск женщины. В том числе потому, что владелец должен обеспечить прохожим безопасность при выгуле питомцев.
Мужчине поручили выплатить ребёнку 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 9409 рублей в качестве расходов на лечение. К такому решению пришёл суд первой инстанции. Белгородский областной суд с решением согласился.