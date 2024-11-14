В Республику Беларусь отправилась делегация во главе с губернатором Ставрополья

По словам Владимира Владимирова, Ставропольский край давно и плотно сотрудничает с Республикой Беларусь по ряду значимых направлений. Российский президент поставил задачу по расширению экономического партнерства, и Ставрополье инициировало масштабную деятельность по развитию взаимодействия с республикой. Кроме утвержденного соглашения о сотрудничестве с Беларусью, аналогичные договоренности утвердили и другие российские регионы. Губернатор Ставрополья отчитался о росте торгового оборота между краем и республикой, пообещав, что инициативы по развитию двусторонних отношений и их укреплению продолжатся в обозримом будущем.