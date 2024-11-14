В Республику Беларусь отправилась делегация во главе с губернатором Ставрополья

Posted 14 ноября, 08:00
Published 14 ноября, 08:00
Modified 14 ноября, 08:00
Updated 14 ноября, 08:00
Поездка включает в себя посещение нескольких предприятий, которые принадлежат крупному машиностроительному холдингу, пишут newizv.ru.
По словам Владимира Владимирова, Ставропольский край давно и плотно сотрудничает с Республикой Беларусь по ряду значимых направлений. Российский президент поставил задачу по расширению экономического партнерства, и Ставрополье инициировало масштабную деятельность по развитию взаимодействия с республикой. Кроме утвержденного соглашения о сотрудничестве с Беларусью, аналогичные договоренности утвердили и другие российские регионы. Губернатор Ставрополья отчитался о росте торгового оборота между краем и республикой, пообещав, что инициативы по развитию двусторонних отношений и их укреплению продолжатся в обозримом будущем.
Губернатор региона подписал соглашение о размещении в пределах края предприятия по сборке сельхозтехники.
Согласно его комментарию, для агропромышленного комплекса региона свойственен высокий уровень механизации. Внушительная часть спецмашин, которые находятся в обороте у фермеров Ставрополья — белорусской сборки. Появление в данном регионе мощностей, на которых будут производиться машины для нужд аграриев, поможет максимально закрывать потребности ставропольских хозяйств и станет базой для планирующегося экономического взаимодействия с белорусскими партнерами.
Глава края отметил, что свыше 56% тракторов, на сегодняшний день использующихся агропромышленным комплексом Ставрополья, и 10% комбайнов — белорусского выпуска.
Примечательно, что торговый оборот, в том числе благодаря выполнению ряда краевых государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за прошедшую пятилетку увеличился примерно в 1,5 раза. За первое полугодие текущего года он составил 113 миллионов долларов, в то время как показатель за весь 2019 год — 132 миллиона долларов.