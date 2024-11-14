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Posted 14 ноября, 11:06

Published 14 ноября, 11:06

Modified 14 ноября, 11:08

Updated 14 ноября, 11:08

В минтрансе ждут: поможет ли федеральная программа вернуть троллейбусы в Белгород

В минтрансе ждут: поможет ли федеральная программа вернуть троллейбусы в Белгород

14 ноября 2024, 11:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Троллейбус
Общественный совет при минтрансе обсудил электротранспорт в Белгороде. После закрытия троллейбуса в областном центре в госдуме начали обсуждать программы поддержки для сохранения такого транспорта в регионах. Что об этом говорят в минтрансе?

Собрание общественного совета при министерстве транспорта Белгородской области прошло 13 ноября 2024 года. Главной темой обсуждения стало повышение стоимости проезда в Белгородской области, но пришедшие подняли и тему электротранспорта.

В 2022 году белгородский троллейбус закрыли. Имущество парка начали распродавать, а на его месте строить детскую поликлинику.

Но в этом же году государственная дума сообщила, что начала разрабатывать проект, который поможет регионам сохранить и развить экологически чистый общественный транспорт. В Белгороде тоже заявили, что готовы принять участие, когда будут готовы требования и сами условия поддержки. По данным Минтранса региона, такие сведения ещё не появились, а значит, и сказать, будут ли «воскрешать» электротранспорт в областной столице, сказать не могут.

Напомним, что недавно разгорелся скандал и на фоне слухов о закрытии трамвая в Старом Осколе. Сейчас по его маршрутам делают дублирующие автобусные линии. Жители города создали даже петицию в защиту трамвая, сейчас там больше 3,7 тыс. подписей.

Троллейбусы могут вернуть в Белгород? Это предложение рассмотрит минтранс
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Транспорт#Троллейбус#Электротранспорт
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