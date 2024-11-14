В минтрансе ждут: поможет ли федеральная программа вернуть троллейбусы в Белгород

Posted 14 ноября, 11:06
Published 14 ноября, 11:06
Modified 14 ноября, 11:08
Updated 14 ноября, 11:08
Собрание общественного совета при министерстве транспорта Белгородской области прошло 13 ноября 2024 года. Главной темой обсуждения стало повышение стоимости проезда в Белгородской области, но пришедшие подняли и тему электротранспорта.
В 2022 году белгородский троллейбус закрыли. Имущество парка начали распродавать, а на его месте строить детскую поликлинику.
Но в этом же году государственная дума сообщила, что начала разрабатывать проект, который поможет регионам сохранить и развить экологически чистый общественный транспорт. В Белгороде тоже заявили, что готовы принять участие, когда будут готовы требования и сами условия поддержки. По данным Минтранса региона, такие сведения ещё не появились, а значит, и сказать, будут ли «воскрешать» электротранспорт в областной столице, сказать не могут.