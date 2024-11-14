Популярные цели для «Вампиров»: куда чаще всего были прилёты в Белгороде

С последних дней декабря 2023 года Белгород практически регулярно подвергается обстрелам. Были месяцы спокойнее или, наоборот, которые оставили самые тяжёлые воспоминания. Редакция Бел.Ру подготовила карту обстрелов областной столицы с 29 декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Куда и чем, когда и к каким последствиям привело. Есть на карте места, куда прилетало повторно. Сколько их и что это — в этом материале.