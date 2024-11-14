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Posted 14 ноября, 09:00

Published 14 ноября, 09:00

Modified 14 ноября, 09:00

Updated 14 ноября, 09:00

Места самых частых прилётов при обстрелах Белгорода занесли на карту

Популярные цели для «Вампиров»: куда чаще всего были прилёты в Белгороде

14 ноября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.

Места самых частых прилётов при обстрелах Белгорода занесли на карту

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Эксклюзив
Редакция Бел.Ру собрала адреса и последствия, раненых и погибших от обстрелов ВСУ Белгорода за период с 29 декабря 2023 по 31 октября 2024 года. Из спецпроекта «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год» стало ясно, что минимум 13 мест в городе попадало под обстрелы повторно.

С последних дней декабря 2023 года Белгород практически регулярно подвергается обстрелам. Были месяцы спокойнее или, наоборот, которые оставили самые тяжёлые воспоминания. Редакция Бел.Ру подготовила карту обстрелов областной столицы с 29 декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Куда и чем, когда и к каким последствиям привело. Есть на карте места, куда прилетало повторно. Сколько их и что это — в этом материале.

В торговый центр «Маяк» на улице 50-летия Белгородской области, 11. Здание пострадало дважды — 30 декабря и 8 июля.

Тоже два раза под обстрел попадала аптека и «Магнит» в пристройке к жилому дому на бульваре Юности, 4.

Белгородский зоопарк на Волчанской, 292Ж. 19 марта «Белгородский зоопарк» сообщил, что из-за одного из обстрелов последних дней погибла кенгуру Гранди, а 22 марта зоопарк рассказал о смерти ещё одного животного из-за обстрелов — белого лебедя.

Детский сад «Львёнок» на Горького, 31А — 17 марта и 2 сентября.

Гаражи рядом с Губкина, 17И попадали под удары 9 мая и 1 апреля.

Вторая городская больница на Губкина, 46 — 27 марта прилетело в тротуар перед территорией больницы, тогда сильно посекло модульное укрытие на парковке, и 11 мая.

Жилой дом на улице Есенина, 50 попадал под обстрел 22 марта и 16 сентября.

На проезде Автомобилистов, 4, где находится фитнес-клуб «Санта Моника», тоже прилёт был два раза — 13 мая и 14 мая.

В многоэтажку на Щорса, 45К было два попадания — 15 марта и 16 сентября.

В здание «Белгород-Арены» на Щорса, 14В удар приходился два раза — 21 марта и 29 марта.

В «Ленте» на Щорса, 43А повреждения после атак выявляли два раза. Первый — 9 мая, а второй через два дня — 11 мая.

Абсолютный рекордсмен — «Сити Молл». Фактически к территории Белгорода он отношения не имеет, но из-за событий конца августа, когда при обстреле погибло пять человек, а ещё 46 ранено, часть из которых — на территории парковки торгового центра, мы решили его включить. Это 8 января, 15 марта, 16 марта, 11 мая, 12 мая, 25 мая, 30 августа, всего семь сообщений.

Восемь раз под атаки попадала теплица «Белгорблагоустройства». Об этом рассказывал мэр Валентин Демидов. На её ремонт направят 3,5 млн рублей. Однако неизвестно, когда и чем именно объект был повреждён.

Подробнее карту обстрелов можно изучить в спецпроекте Бел.Ру.

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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Белгород#Разрушения#Обстрелы
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