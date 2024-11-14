Популярные цели для «Вампиров»: куда чаще всего были прилёты в Белгороде

Posted 14 ноября, 09:00
Published 14 ноября, 09:00
Modified 14 ноября, 09:00
Updated 14 ноября, 09:00
С последних дней декабря 2023 года Белгород практически регулярно подвергается обстрелам. Были месяцы спокойнее или, наоборот, которые оставили самые тяжёлые воспоминания. Редакция Бел.Ру подготовила карту обстрелов областной столицы с 29 декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Куда и чем, когда и к каким последствиям привело. Есть на карте места, куда прилетало повторно. Сколько их и что это — в этом материале.
В торговый центр «Маяк» на улице 50-летия Белгородской области, 11. Здание пострадало дважды — 30 декабря и 8 июля.
Тоже два раза под обстрел попадала аптека и «Магнит» в пристройке к жилому дому на бульваре Юности, 4.
Белгородский зоопарк на Волчанской, 292Ж. 19 марта «Белгородский зоопарк» сообщил, что из-за одного из обстрелов последних дней погибла кенгуру Гранди, а 22 марта зоопарк рассказал о смерти ещё одного животного из-за обстрелов — белого лебедя.
Детский сад «Львёнок» на Горького, 31А — 17 марта и 2 сентября.
Гаражи рядом с Губкина, 17И попадали под удары 9 мая и 1 апреля.
Вторая городская больница на Губкина, 46 — 27 марта прилетело в тротуар перед территорией больницы, тогда сильно посекло модульное укрытие на парковке, и 11 мая.
Жилой дом на улице Есенина, 50 попадал под обстрел 22 марта и 16 сентября.
На проезде Автомобилистов, 4, где находится фитнес-клуб «Санта Моника», тоже прилёт был два раза — 13 мая и 14 мая.
В многоэтажку на Щорса, 45К было два попадания — 15 марта и 16 сентября.
В здание «Белгород-Арены» на Щорса, 14В удар приходился два раза — 21 марта и 29 марта.
В «Ленте» на Щорса, 43А повреждения после атак выявляли два раза. Первый — 9 мая, а второй через два дня — 11 мая.
Абсолютный рекордсмен — «Сити Молл». Фактически к территории Белгорода он отношения не имеет, но из-за событий конца августа, когда при обстреле погибло пять человек, а ещё 46 ранено, часть из которых — на территории парковки торгового центра, мы решили его включить. Это 8 января, 15 марта, 16 марта, 11 мая, 12 мая, 25 мая, 30 августа, всего семь сообщений.
Восемь раз под атаки попадала теплица «Белгорблагоустройства». Об этом рассказывал мэр Валентин Демидов. На её ремонт направят 3,5 млн рублей. Однако неизвестно, когда и чем именно объект был повреждён.
Подробнее карту обстрелов можно изучить в спецпроекте Бел.Ру.