ООО «БАС»: в некоторых отраслях беспилотники могут занять ключевую позицию

«Новые известия» предлагают обратить внимание на факты. В прошлом году на Сахалине проводились испытания по доставке лекарств посредством промышленного беспилотного судна. Результаты показали, что груз был доставлен по воздуху из Чапланова в Невельск быстрее, чем автомобильным сообщением. Расстояние между населенными пунктамипо воздуху составляло 45 километров. Полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации речь идет о спасенных жизнях и мотивированном применении достижений технического прогресса. Напомним, что испытания в регионе проводили Центр медицины катастроф Минздрава и Минвостокразвития.