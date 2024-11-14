ООО «БАС»: в некоторых отраслях беспилотники могут занять ключевую позицию

Posted 14 ноября, 08:29
Published 14 ноября, 08:29
Modified 14 ноября, 12:11
Updated 14 ноября, 12:11
Ранее такую позицию озвучил Георгий Баутин, руководитель дирекции управления транспортом АО «Почта России», она периодически упоминается на разных площадках и в медиапространстве.
«Новые известия» предлагают обратить внимание на факты. В прошлом году на Сахалине проводились испытания по доставке лекарств посредством промышленного беспилотного судна. Результаты показали, что груз был доставлен по воздуху из Чапланова в Невельск быстрее, чем автомобильным сообщением. Расстояние между населенными пунктамипо воздуху составляло 45 километров. Полёт прошёл в экстремальных погодных условиях — при сильном снегопаде, видимости до 100 м и порывистом ветре. В реальной ситуации речь идет о спасенных жизнях и мотивированном применении достижений технического прогресса. Напомним, что испытания в регионе проводили Центр медицины катастроф Минздрава и Минвостокразвития.
Российские нефтяные компании также активно используют беспилотники для мониторинга инфраструктуры и доставки срочных грузов, масса которых не превышает ста килограммов. Применение дронов позволяет нефтяным предприятиям экономить на пилотируемых вертолетах, а также избегать простоев буровых вышек, из-за чего за день компании могут понести многомиллионные потери.
По подсчетам аналитиков, доставка грузов посредством логистических дронов обходится в 3–4 раза дешевле по сравнению с использованием Ми-8. Например, доставка груза на расстояние 143 километра из поселка Тазовский в Мессояху на Ямале на вертолете Ми-8 будет стоить 450 тысяч рублей, а с помощью грузового беспилотника ВТ 440 — 124 тысячи рублей. Недавно были организованы тестовые полеты дронов «предпоследней мили» для доставки грузов в Самарской и Нижегородской областях. ООО «БАС» — первая в России компания, которая смогла подтвердить возможность выполнения аэрологистических работ в черте города с помощью беспилотников.
В дальнейшем применение дронов в сфере аэрологистики позволит разгрузить транспортную инфраструктуру. Кроме этого, такой подход позволит улучшить экологическую ситуацию и в перспективе — сократить численность обслуживающего персонала.
Таким образом, беспилотные авиасистемы становятся незаменимым инструментом в разных отраслях российской и зарубежной экономики, что еще раз подтверждает тезис ООО «БАС» о необходимости проведения работы с заказчиками и использовании маркетплейсов услуг беспилотников.