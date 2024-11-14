Не придётся «идти километры»: пропавшую остановку вернут белгородцам

Остановку «Село Шопино» внезапно убрали из-за того, что не было предусмотрено оборудованного места для посадки и высадки пассажиров автобусов. На это массово начали жаловаться местные жители, которым приходилось идти домой с конечной — автобус просто проезжал удобное для выхода место. Тогда чиновники пообещали приехать на место и разобраться в ситуации.