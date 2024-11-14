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Posted 14 ноября, 14:19

Published 14 ноября, 14:19

Modified 14 ноября, 14:19

Updated 14 ноября, 14:19

Ранее остановку убрали из реестра из-за того, что она не была оборудована

Не придётся «идти километры»: пропавшую остановку вернут белгородцам

14 ноября 2024, 14:19
Фото: 1MI. Ранее остановку убрали из реестра из-за того, что она не была оборудована

Остановочный пункт «Село Шопино» под Белгородом возобновит работу

Сюжет
Остановка
Больше жителям села Шопино не придётся «идти до дома километры». Им вернут ранее исключённую из реестра маршрутов остановку, сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.

Остановку «Село Шопино» внезапно убрали из-за того, что не было предусмотрено оборудованного места для посадки и высадки пассажиров автобусов. На это массово начали жаловаться местные жители, которым приходилось идти домой с конечной — автобус просто проезжал удобное для выхода место. Тогда чиновники пообещали приехать на место и разобраться в ситуации.

Специальная комиссия решила всё же внести изменения в проект организации дорожного движения, установить дорожный знак, уличное освещение и нанести соответствующую разметку.

Работу остановки возобновят с пятницы, 15 ноября.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Остановка#Шопино#Жалобы#Белгород
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