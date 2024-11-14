Насколько безопасно в Белгороде: куда долетали снаряды украинского РСЗО?

Самый отдалённый в сторону севера удар пришёлся в ТЦ «РИО» 2 октября. Были повреждены три автомобиля. Пострадал один человек. Но это была атака беспилотника, которые могут лететь на многие десятки, а то и сотни километров. Что касается прилётов снарядов ракетных систем залпового огня, то 30 декабря прилёт был в северной части центрального парка в районе памятника Марксу и Энгельсу.