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Posted 14 ноября, 08:30

Published 14 ноября, 08:30

Modified 14 ноября, 08:30

Updated 14 ноября, 08:30

Насколько безопасно в Белгороде: куда долетали снаряды украинского РСЗО?

Насколько безопасно в Белгороде: куда долетали снаряды украинского РСЗО?

14 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Журналисты Бел.Ру собрали в одно место все самые крупные обстрелы Белгорода за период с 29 декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. Где были самые отдалённые прилёты? Читайте в новом материале Бел.Ру в спецпроекте «Карта обстрелов Белгорода — 2024».

С конца 2023 года Белгород постоянно попадал под обстрелы и атаки беспилотников. Редакция Бел.Ру собрала серьёзные прилёты с 29 декабря 2023 года по ноябрь 2024 года в одно место — в карту обстрелов 2024 года.

Мы проанализировали, где в городе проходит «граница опасности». Какие самые дальние точки ударов?

Самый отдалённый в сторону севера удар пришёлся в ТЦ «РИО» 2 октября. Были повреждены три автомобиля. Пострадал один человек. Но это была атака беспилотника, которые могут лететь на многие десятки, а то и сотни километров. Что касается прилётов снарядов ракетных систем залпового огня, то 30 декабря прилёт был в северной части центрального парка в районе памятника Марксу и Энгельсу.

В январе самый дальний прилёт пришёлся на улицу Студенческую. Тогда город обстреливали в том числе с применением РСЗО «Ольха», дальность полёта боеприпасов которой достигает 110 километров. После прилёты приходились, в основном, на Харьковскую гору, долетало до улицы Донецкой и Юго-Западного района. В июле взрыв произошёл в районе «Энергомаша».

Получается, что в части города от района Везёлки и далее на сегодня относительно безопасно, если не считать разовых атак беспилотников и сбития снарядов самого дальнобойного РСЗО типа «Ольха» или Himars, которые летят на 100 с лишним километров.

Подробнее смотрите в спецпроекте «Карта обстрелов Белгорода — 2024».

За месяц — 11 человек: с марта по октябрь жертвами обстрелов стали 160 белгородцев
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