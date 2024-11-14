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Posted 14 ноября, 10:50

Published 14 ноября, 10:50

Modified 14 ноября, 10:50

Updated 14 ноября, 10:50

На конкурсе «МИКС Россия — 2024» назвали лучшие цифровые проекты года

На конкурсе «МИКС Россия — 2024» назвали лучшие цифровые проекты года

14 ноября 2024, 10:50
Фото: АКАР.
Завершился девятый конкурс цифровых коммуникаций «МИКС Россия — 2024», где жюри отметило выдающиеся проекты года, подчеркнув важность креативности, технологий и инноваций в современном бизнесе.

Вечером 13 ноября в рамках Национального рекламного форума прошла церемония награждения, где объявили победителей в различных категориях, включая обладателя Гран-при.

Жюри состояло из 50 экспертов, которым предстояло оценить 331 проект. Из них были выбраны те, что выделялись оригинальностью и эффективностью. Всего были вручены 15 золотых, 39 серебряных и 41 бронзовая награды, а Гран-при достался проекту Divan BOSS от маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group. Об этом пишет 56orb.ru.

Людмила Черных, CMO D Innovate Group, отметила, что участие в конкурсе позволяет взглянуть на проект с другой стороны. Она подчеркнула, что жюри помогает выявить недостающие аспекты проектов, а обратная связь дает возможность их переработать, добавив новую информацию и изменив акценты, что помогает более убедительно представлять продукты клиентам.

Все участники продемонстрировали новые подходы к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов, используя искусственный интеллект, инновационные медиаканалы и геймификацию.

Президент АРИР и член жюри конкурса «МИКС Россия» Борис Омельницкий отметил возросший интерес участников к оценке своих навыков: в этом году поступила 331 работа, что на 70 больше, чем в прошлом. Он также отметил рост числа экспертов в жюри и категорий конкурса, подчеркнув, что конкурс стал «зрелым инструментом для развития рынка».

Конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР для поддержки и продвижения лучших digital-практик в России, что увеличивает конкурентоспособность российских брендов и агентств на рынке цифровых коммуникаций. Победители «МИКС Россия — 2024» задали высокую планку, показав, что цифровые коммуникации остаются ключевым элементом успеха, открывая новые возможности для креативного и технологического развития.

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