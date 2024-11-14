На конкурсе «МИКС Россия — 2024» назвали лучшие цифровые проекты года

Президент АРИР и член жюри конкурса «МИКС Россия» Борис Омельницкий отметил возросший интерес участников к оценке своих навыков: в этом году поступила 331 работа, что на 70 больше, чем в прошлом. Он также отметил рост числа экспертов в жюри и категорий конкурса, подчеркнув, что конкурс стал «зрелым инструментом для развития рынка».