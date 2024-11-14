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Posted 14 ноября, 11:01

Published 14 ноября, 11:01

Modified 14 ноября, 12:00

Updated 14 ноября, 12:00

Каток на Соборной площади

Как дорого обойдётся ремонт катка, попавшего под обстрел 30 декабря в Белгороде?

14 ноября 2024, 11:01
Фото: bel.ru. Каток на Соборной площади

Эксперты оценили стоимость ремонта катка на Соборной площади в Белгороде

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Новости Белгорода
В результате одного из прилётов во время массированного обстрела 30 декабря 2023 года сильно пострадал крытый каток на Соборной площади в Белгороде. Эксперты оценили масштаб ущерба, сообщает Go31.

Недавно администрация города сообщила, что в этом году устанавливать крытый каток в центре Белгорода не будут. Всё потому, что дорогостоящий ремонт — называется сумма в 23,2 млн рублей — не смогли бы провести в сжатые сроки.

Как рассказали эксперты, из-за атаки ВСУ на катке были повреждены несущий каркас и облицовочные панели, прорезиненное покрытие, разорван тент, выбиты окна, оборван кабель системы видеонаблюдения, а также уничтожены сами камеры, громкоговорители, световые фигуры и гирлянды.

В ближайшее время восстанавливать объект власти не планируют. Если в бюджете найдутся лишние средства, тогда его вернут, но когда именно это произойдёт — неизвестно.

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#Валерия Колесникова#Город#Соборная площадь#Ремонт#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел Белгорода 30 декабря
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