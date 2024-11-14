Как дорого обойдётся ремонт катка, попавшего под обстрел 30 декабря в Белгороде?

Posted 14 ноября, 11:01
Published 14 ноября, 11:01
Modified 14 ноября, 12:00
Updated 14 ноября, 12:00
Недавно администрация города сообщила, что в этом году устанавливать крытый каток в центре Белгорода не будут. Всё потому, что дорогостоящий ремонт — называется сумма в 23,2 млн рублей — не смогли бы провести в сжатые сроки.
Как рассказали эксперты, из-за атаки ВСУ на катке были повреждены несущий каркас и облицовочные панели, прорезиненное покрытие, разорван тент, выбиты окна, оборван кабель системы видеонаблюдения, а также уничтожены сами камеры, громкоговорители, световые фигуры и гирлянды.
В ближайшее время восстанавливать объект власти не планируют. Если в бюджете найдутся лишние средства, тогда его вернут, но когда именно это произойдёт — неизвестно.