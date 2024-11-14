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Posted 14 ноября, 14:01

Published 14 ноября, 14:01

Modified 14 ноября, 14:07

Updated 14 ноября, 14:07

Биржа труда

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

14 ноября 2024, 14:01
Фото: Пресс-служба СГОК. Биржа труда
Сюжет
Новости Белгорода
Группа НЛМК вошла в лидирующую — платиновую — группу рейтинга лучших работодателей России по версии издания Forbes. Всего платиновый статус получили 26 компаний страны.

В 2024 году в рейтинг вошли 167 компаний, они разделены на четыре группы: «Платина» (26 компаний), «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга — оценка компаний по основным элементам устойчивого развития: «Сотрудники и общество», «Экология», «Корпоративное управление».

Эксперты рейтинга оценивали в том числе инвестиции в обучение и развитие персонала, программы благополучия сотрудников, устойчивость в условиях внешних вызовов, а также влияние на окружающую среду.

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