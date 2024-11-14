Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

В 2024 году в рейтинг вошли 167 компаний, они разделены на четыре группы: «Платина» (26 компаний), «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов. В основе методологии рейтинга — оценка компаний по основным элементам устойчивого развития: «Сотрудники и общество», «Экология», «Корпоративное управление».