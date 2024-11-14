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Posted 14 ноября, 07:30

Published 14 ноября, 07:30

Modified 14 ноября, 07:30

Updated 14 ноября, 07:30

Места прилётов в Белгороде в 2024 году нанесли на карту

Год под обстрелами: как пострадал Белгород от атак ВСУ — карта

14 ноября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney.

Места прилётов в Белгороде в 2024 году нанесли на карту

Сюжет
Эксклюзив
Редакция собрала, установила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года. Мы собрали всё в одно место, в наш новый спецпроект — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За это время было минимум 73 атаки, которые оставили серьёзные последствия.

Приграничные Белгород и Белгородская область практически с самого начала военного конфликта России с Украиной подвергаются обстрелам. Продолжительное время федеральные власти в инфополе «выражали озабоченность новому зверскому теракту», но не более, до некоторых времён, а именно до мая 2024 года.

В одно время обстрелы областного центра усилились — ракетных опасностей, раненых, погибших стало больше. Кто-то заявлял, что суть буферной зоны исказили, кто-то просил потерпеть, но не важно так уже это, как факт, что с окончанием мая лето «расцвело», а обстрелов стало очень сильно меньше, чем весной 2024 года. Очевидно сказать, что на это повлияло больше нельзя, да и тут мы пишем не об этом.

Сейчас белгородцы, может быть, вступают в новую стадию последствий конфликта. В конце лета созданы военная группировка «Белгород» и «Барс-Белгород». Но говорить о результатах пока рано, сейчас можно вспомнить о прошлом. Редакция Бел.Ру подготовила спецпроект — карту последствий обстрелов областной столицы за 2024 год, самый тяжёлый, с точки зрения оперативной обстановки, год специальной военной операции России, которая коснулась и Белгорода.

Собирать адреса решили с 29 декабря 2023 года. В 15:18 над городом сбили три ракеты HARM. Ночью 29-го вели обстрел 13-ю реактивными снарядами системы залпового огня. Основная «точка» прилёта — район ИЖС, улица Княгини Волковой №35А. Один человек погиб, четверо пострадали, центр и Крейда остались без воды. Всего в городе обнаружили повреждения в 16 частных жилых домах, 6 хозпостройках, 14 автомобилях. Именно поэтому, мы решили не начинать с общепризнанной точки невозврата — 30 декабря 2023 года. И собрали все данные по конец октября.

Что мы сделали для карты?

Чтобы собрать как можно больше адресов журналистка Бел.Ру собирала фото и видео с последствиями из официальных каналов Вячеслава Гладкова, Валентина Демидова, также фото, которые редакция публиковала в нашем Telegram-канале, тем не менее это не значит, что все фото только официальные и Бел.Ру. Естественным образом часто рассматривались фото других СМИ и медиа, которые тоже публиковались на Бел.Ру. В случае, если последствия по заявлениям властей были и серьёзные, а в вышеназванных ресурсах нет ни одного фото, то конкретно по этому дню, искалась информация и в других ресурсах.

Как устанавливали адрес по фото?

В этом помогают собственные воспоминания о прогулках по городу — фасад знакомого здания, необычное окно, забор или скамейка могут даже просто натолкнуть на мысль, где это может быть. Часто встречалось, что в публикации указывалась улица, а это сильно упрощает поиск по панорамам в онлайн-картах, есть также вывески, очень редко — таблички с адресами.

Такая система ломается на районах ИЖС, которых в Белгороде немало. Все улицы физически невозможно запомнить, а если типовые проекты. В посте напишут: «в юго-западном районе», а не «на улице N в юго-западном районе», это значит практически всегда путь в тупик. Единственное спасение — адресные таблички или видные здания.

Не брались в особое внимание мелкие последствия — горит трава, выбиты окна, пострадала машина или аналогичное, но нет фото, если при этом есть пострадавшие, то обстрел в любом случае будет внесён, но без точного адреса: улица или район.

Имена погибших: где брали информацию?

Имена погибших и возраст иногда публиковал сам Гладков, как в случае с обстрелом 15 февраля и 12 мая, когда попали в здание «Магнита» и многоквартирный дом на Щорса, соответственно, который впоследствии частично обрушился.

Иногда устанавливали через свои источники или брали у коллег из «Фонаря», которые тоже ведут списки.

Карту обстрелов Белгорода за 2024 год можно посмотреть по этой ссылке.

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#Алёна Мальцева#Украина#Россия#Эксклюзив#Белгород#Обстрелы
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