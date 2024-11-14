Год под обстрелами: как пострадал Белгород от атак ВСУ — карта

Чтобы собрать как можно больше адресов журналистка Бел.Ру собирала фото и видео с последствиями из официальных каналов Вячеслава Гладкова, Валентина Демидова, также фото, которые редакция публиковала в нашем Telegram-канале, тем не менее это не значит, что все фото только официальные и Бел.Ру. Естественным образом часто рассматривались фото других СМИ и медиа, которые тоже публиковались на Бел.Ру. В случае, если последствия по заявлениям властей были и серьёзные, а в вышеназванных ресурсах нет ни одного фото, то конкретно по этому дню, искалась информация и в других ресурсах.