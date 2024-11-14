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Posted 14 ноября, 09:11

Published 14 ноября, 09:11

Modified 14 ноября, 09:11

Updated 14 ноября, 09:11

Официальная сумма пока не называлась

Дорогое перемирие: сделку «Агро-Белогорья» с «Русагро» оценили примерно в 1 млрд

14 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI. Официальная сумма пока не называлась

Сумма сделки «Агро-Белогорья» и «Русагро» могла составить 1 млрд рублей

Сюжет
Новости Белгорода
Растянувшиеся примерно на год судебные разбирательства недавно завершились — ГК «Русагро» поглотила «Агро-Белогорье» и стала второй в стране компанией по производству свинины. Эксперты оценили сумму сделки, сообщает «Коммерсантъ».

Сумма сделки о слиянии, которая завершила корпоративный конфликт «Агро-Белогорья» и «Русагро», не раскрывается. Стороны никаких дополнительных комментариев не публиковали.

Эксперты тем не менее дают предварительную оценку. Так, партнёр экспертной группы Veta Дмитрий Жарский и управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считают, что сделка могла обойтись примерно в 0,74–1 млрд рублей, пишет источник.

Несколько дней назад появилась информация о том, что между сторонами может быть заключено мировое соглашение. Спустя время стало известно, что «Русагро» получило 100% долей «Агро-Белогорья».

Коллективу уже представили нового гендиректора компании.

«Русагро» представило гендиректора «Агро-Белогорья» после новости о слиянии
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Бизнес#Новости Белгорода#Сделка#Белгород#ГК Русагро
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