Дорогое перемирие: сделку «Агро-Белогорья» с «Русагро» оценили примерно в 1 млрд

Posted 14 ноября, 09:11
Published 14 ноября, 09:11
Modified 14 ноября, 09:11
Updated 14 ноября, 09:11
Сумма сделки о слиянии, которая завершила корпоративный конфликт «Агро-Белогорья» и «Русагро», не раскрывается. Стороны никаких дополнительных комментариев не публиковали.
Эксперты тем не менее дают предварительную оценку. Так, партнёр экспертной группы Veta Дмитрий Жарский и управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считают, что сделка могла обойтись примерно в 0,74–1 млрд рублей, пишет источник.
Несколько дней назад появилась информация о том, что между сторонами может быть заключено мировое соглашение. Спустя время стало известно, что «Русагро» получило 100% долей «Агро-Белогорья».
Коллективу уже представили нового гендиректора компании.