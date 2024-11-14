Депутаты Госдумы одобрили федеральный бюджет в основном чтении с поправками ЕР

В соответствии с поправками партии на семь миллиардов рублей будет увеличено финансирование научных проектов и мероприятий по профориентации. В частности, планируется увеличить поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В рамках этой поддержки более одного миллиона студентов смогут получить сертификаты на приобретение профессионального оборудования, реализацию своих проектов и на образовательные цели. Поддержка также будет оказана проектам, реализуемым под руководством ведущих ученых.