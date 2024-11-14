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Posted 14 ноября, 19:39

Published 14 ноября, 19:39

Modified 14 ноября, 19:39

Updated 14 ноября, 19:39

Депутаты Госдумы одобрили федеральный бюджет в основном чтении с поправками ЕР

Депутаты Госдумы одобрили федеральный бюджет в основном чтении с поправками ЕР

14 ноября 2024, 19:39
Фото: 1MI.
В ходе основного чтения Государственная дума одобрила федеральный бюджет Российской Федерации с социально значимыми изменениями, предложенными партией «Единая Россия». Эти корректировки касаются ключевых направлений развития государства и мероприятий народной программы партии.

В бюджете предусмотрено дополнительное финансирование для обеспечения социальной поддержки, поддержки молодежи, определенных групп населения, а также для развития регионов, АПК, науки, инфраструктуры спорта и детского отдыха. Врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что на реализацию программы партии выделены дополнительные средства в размере 161 миллиарда рублей, сообщает mkset.ru.

Дополнительное финансирование также предусмотрено для комплексного развития сельских территорий, проведения мелиоративных мероприятий и продолжения программы льготного лизинга. Уточняется, что поддержка регионов остается одним из основных приоритетов партии.

Для выполнения указания главы государства о достижении к 2030 году нормативного состояния 85% федеральных автотрасс и дорог в крупнейших городах и 60% региональных автодорог партия предложила включить в бюджет дополнительные шестьдесят миллиардов рублей.

По инициативе «Единой России» планируется направить дополнительные пять миллиардов рублей на поддержку семей на Дальнем Востоке при погашении ипотечных кредитов, а также на организацию реабилитации для инвалидов и поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества».

Также предусмотрены дополнительные средства для развития молодежного предпринимательства и молодежной политики в регионах.

В соответствии с поправками партии на семь миллиардов рублей будет увеличено финансирование научных проектов и мероприятий по профориентации. В частности, планируется увеличить поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В рамках этой поддержки более одного миллиона студентов смогут получить сертификаты на приобретение профессионального оборудования, реализацию своих проектов и на образовательные цели. Поддержка также будет оказана проектам, реализуемым под руководством ведущих ученых.

Развитие программы по русскому языку будет продолжено. В частности, речь идет о подготовке учителей-предметников, которые будут преподавать за рубежом. Особое внимание планируют уделить развитию славянских университетов.

С 2025 по 2027 год партия планирует создать более 800 новых мест для отдыха и оздоровления детей. В ряде летних лагерей проведут капремонт. Кроме того, будет увеличено финансирование статей бюджета, связанных с развитием спортивной инфраструктуры. Данное направление включает в себя оборудование более 1000 спортивных площадок и капремонт спортивных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Владимир Якушев подчеркнул, что федеральный бюджет предусматривает финансирование всех указаний президента России и положений народной программы партии.

#Общество
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