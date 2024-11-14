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Posted 14 ноября, 15:33

Published 14 ноября, 15:33

Modified 14 ноября, 15:33

Updated 14 ноября, 15:33

Детская площадка в Белгороде

Белгородка отсудила у мэрии 370 тыс. за то, что на её ребёнка упали футбольные ворота

14 ноября 2024, 15:33
Фото: bel.ru. Детская площадка в Белгороде

В Белгороде мальчика придавили футбольные ворота

Сюжет
Дети
Мама и её 12-летний сын смогли отсудить у городской администрации 370 тысяч рублей, сообщил Октябрьский районный суд. Мальчик серьёзно пострадал, когда играл на детской площадке. Одна из конструкций была недостаточно хорошо закреплена и упала прямо на него.

Ребёнок играл во дворе в мяч. Во время одного из бросков в баскетбольное кольцо, мяч застрял между щитком и дужкой. Мальчик, чтобы его достать, залез на футбольные ворота, к которым и было прикреплено кольцо, и повис на нём, когда спускался.

Конструкция не была достаточно хорошо закреплена и под весом ребёнка наклонилась, придавив его сверху.

Ребёнку пришлось ехать в больницу, чтобы зашить рану на голове. Там несовершеннолетнему диагностировали сотрясение мозга.

Мама подала в суд на администрацию, чтобы получить моральную компенсацию. Её сыну был причинён лёгкий вред здоровью, пришлось пройти лечение и долгую реабилитацию. А учитывая, что у мальчика и до этого имелись проблемы со здоровьем, женщина беспокоилась, как травма может сказаться в будущем.

Суд встал на сторону родительницы и признал, что были нарушены требования безопасности. Матери присудили выплатить 70 тысяч рублей, а её сыну — 300 тысяч рублей.

Мэрия пыталась обжаловать решение, однако Белгородский областной суд оставил его в силе.

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