Белгородка отсудила у мэрии 370 тыс. за то, что на её ребёнка упали футбольные ворота

Posted 14 ноября, 15:33
Published 14 ноября, 15:33
Modified 14 ноября, 15:33
Updated 14 ноября, 15:33
Ребёнок играл во дворе в мяч. Во время одного из бросков в баскетбольное кольцо, мяч застрял между щитком и дужкой. Мальчик, чтобы его достать, залез на футбольные ворота, к которым и было прикреплено кольцо, и повис на нём, когда спускался.
Конструкция не была достаточно хорошо закреплена и под весом ребёнка наклонилась, придавив его сверху.
Ребёнку пришлось ехать в больницу, чтобы зашить рану на голове. Там несовершеннолетнему диагностировали сотрясение мозга.
Мама подала в суд на администрацию, чтобы получить моральную компенсацию. Её сыну был причинён лёгкий вред здоровью, пришлось пройти лечение и долгую реабилитацию. А учитывая, что у мальчика и до этого имелись проблемы со здоровьем, женщина беспокоилась, как травма может сказаться в будущем.
Суд встал на сторону родительницы и признал, что были нарушены требования безопасности. Матери присудили выплатить 70 тысяч рублей, а её сыну — 300 тысяч рублей.
Мэрия пыталась обжаловать решение, однако Белгородский областной суд оставил его в силе.