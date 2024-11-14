Белгородка отсудила у мэрии 370 тыс. за то, что на её ребёнка упали футбольные ворота

Ребёнок играл во дворе в мяч. Во время одного из бросков в баскетбольное кольцо, мяч застрял между щитком и дужкой. Мальчик, чтобы его достать, залез на футбольные ворота, к которым и было прикреплено кольцо, и повис на нём, когда спускался.