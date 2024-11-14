«Барс-Брянск» сбивает беспилотники. А почему этого не делают в Белгородской области?

Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что занимаются они в первую очередь охраной значимых объектов, а не выходят на передовую. Кроме того, боевая подготовка ещё не закончилась, но находится на завершающем этапе. Конкретно подразделение, которое будет уничтожать беспилотники, ещё не приступило к работе.