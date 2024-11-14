«Барс-Брянск» сбивает беспилотники. А почему этого не делают в Белгородской области?

Posted 14 ноября, 17:07
Published 14 ноября, 17:07
Modified 14 ноября, 17:07
Updated 14 ноября, 17:07
Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в среду, 13 ноября, бойцы беспилотного взвода «Барс-Брянск» уничтожили «три объекта». Они также начали вести разведку на приграничных территориях региона. В батальон уже вступили около 600 человек.
Белгородцы же недавно задались вопросом, почему БПЛА не сбивают участники «Барс-Белгород». Как ранее заявляли власти, это напрямую будет входить в их обязанности.
Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что занимаются они в первую очередь охраной значимых объектов, а не выходят на передовую. Кроме того, боевая подготовка ещё не закончилась, но находится на завершающем этапе. Конкретно подразделение, которое будет уничтожать беспилотники, ещё не приступило к работе.
Важно отметить, что отряды в трёх приграничных регионах были созданы одновременно. То есть времени на подготовку и формирование взводов было одинаковое. Но есть и другой важный нюанс, который упомянул губернатор.