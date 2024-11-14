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Posted 14 ноября, 17:07

Published 14 ноября, 17:07

Modified 14 ноября, 17:07

Updated 14 ноября, 17:07

Бойцы брянского «Барса» сбили беспилотники

«Барс-Брянск» сбивает беспилотники. А почему этого не делают в Белгородской области?

14 ноября 2024, 17:07
Фото: 1MI. Бойцы брянского «Барса» сбили беспилотники

Бойцы «Барс-Брянск» сбили три украинских БПЛА

Сюжет
Приграничье
Участники добровольческого батальона «Барс» сбили несколько беспилотников ВСУ. Правда, не в Белгородской, а в Брянской области, сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора.

Губернатор Александр Богомаз рассказал, что в среду, 13 ноября, бойцы беспилотного взвода «Барс-Брянск» уничтожили «три объекта». Они также начали вести разведку на приграничных территориях региона. В батальон уже вступили около 600 человек.

Белгородцы же недавно задались вопросом, почему БПЛА не сбивают участники «Барс-Белгород». Как ранее заявляли власти, это напрямую будет входить в их обязанности.

Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что занимаются они в первую очередь охраной значимых объектов, а не выходят на передовую. Кроме того, боевая подготовка ещё не закончилась, но находится на завершающем этапе. Конкретно подразделение, которое будет уничтожать беспилотники, ещё не приступило к работе.

Важно отметить, что отряды в трёх приграничных регионах были созданы одновременно. То есть времени на подготовку и формирование взводов было одинаковое. Но есть и другой важный нюанс, который упомянул губернатор.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Брянская область#Приграничье#СВО#Беспилотники#Александр Богомаз#Барс-Белгород#Барс-брянск
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