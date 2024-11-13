Зарезал и подбросил удостоверение ветерана: о громком убийстве в Старом Осколе

Posted 13 ноября, 11:46
Published 13 ноября, 11:46
Modified 13 ноября, 11:47
Updated 13 ноября, 11:47
По версии следствия, 37-летний житель Старооскольского округа в июне 2024 года похитил удостоверение ветерана боевых действий, а спустя два месяца совершил убийство.
В конце лета белгородец находился по месту своего жительства, где также жили двое его коллег. В один день мужчина начал спорить с одним из них из-за того, что тот мешал отдыхать из-за своего пьяного состояния. Спор привёл к драке, в ходе которой обвиняемый нанёс не менее 11 ударов по лицу и шее оппонента. Пострадавший скончался.
После этого белгородец решил скрыть убийство, сбросив тело с балкона и прикрыв его ветвями кустарников и листьями деревьев. Он также подбросил ему украденное ранее удостоверение ветерана боевых действий.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 325 («Похищение важного личного документа») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Материалы дела уже направили в суд на рассмотрение.
Ранее стало известно, что обвиняемый прибыл в Старый Оскол из Алтайского края. Тело погибшего обнаружили в микрорайоне Восточный.