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Posted 13 ноября, 11:46

Published 13 ноября, 11:46

Modified 13 ноября, 11:47

Updated 13 ноября, 11:47

Труп обнаружили в одном из микрорайонов Старого Оскола

Зарезал и подбросил удостоверение ветерана: о громком убийстве в Старом Осколе

13 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI. Труп обнаружили в одном из микрорайонов Старого Оскола

Мужчину в Белгородской области осудят за убийство и похищение удостоверения

Сюжет
Убийство
Убийство произошло в августе в Старом Осколе. Мужчина поссорился со своим коллегой и соседом по жилью, из-за чего нанёс ему удары ножом. Тело жертвы он решил сбросить с балкона и спрятать под листьями. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 37-летний житель Старооскольского округа в июне 2024 года похитил удостоверение ветерана боевых действий, а спустя два месяца совершил убийство.

В конце лета белгородец находился по месту своего жительства, где также жили двое его коллег. В один день мужчина начал спорить с одним из них из-за того, что тот мешал отдыхать из-за своего пьяного состояния. Спор привёл к драке, в ходе которой обвиняемый нанёс не менее 11 ударов по лицу и шее оппонента. Пострадавший скончался.

После этого белгородец решил скрыть убийство, сбросив тело с балкона и прикрыв его ветвями кустарников и листьями деревьев. Он также подбросил ему украденное ранее удостоверение ветерана боевых действий.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 325 («Похищение важного личного документа») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Материалы дела уже направили в суд на рассмотрение.

Ранее стало известно, что обвиняемый прибыл в Старый Оскол из Алтайского края. Тело погибшего обнаружили в микрорайоне Восточный.

Житель Алтая убил белгородца и выкинул тело с балкона
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Убийство#Нож#Похищение#Новости Старого Оскола#Ветеран боевых действий
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