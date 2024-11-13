Зарезал и подбросил удостоверение ветерана: о громком убийстве в Старом Осколе

В конце лета белгородец находился по месту своего жительства, где также жили двое его коллег. В один день мужчина начал спорить с одним из них из-за того, что тот мешал отдыхать из-за своего пьяного состояния. Спор привёл к драке, в ходе которой обвиняемый нанёс не менее 11 ударов по лицу и шее оппонента. Пострадавший скончался.