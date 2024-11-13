Яблочный крамбл: что за осенний десерт?

Основными ингредиентами крамбла стали яблоки и крошка, которую делали из остатков муки, хлебных крошек, овсяных хлопьев и маргарина. Несмотря на суровые годы войны, этот десерт завоевал сердца британцев, и с годами его популярность только росла. Когда продукты снова стали доступны, в крошку начали добавлять масла, орехи и разнообразные фрукты, что сделало крамбл более изысканным. Так он превратился в настоящий гастрономический символ британской кухни, который теперь подают не только дома, но и в лучших ресторанах.