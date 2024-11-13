Яблочный крамбл: что за осенний десерт?

Posted 13 ноября, 10:17
Published 13 ноября, 10:17
Modified 13 ноября, 10:17
Updated 13 ноября, 10:17
Крамбл — это пирог с хрустящей верхней корочкой, внутри которого скрывается мягкая фруктовая начинка. Для яблочного крамбла обычно используют кислые сорта яблок, которые хорошо контрастируют со сладкой корочкой. Суть крамбла заключается в его текстуре — сверху расположена рассыпчатая крошка из муки, сахара, масла и иногда овсяных хлопьев, которая при запекании становится хрустящей и золотистой. Внутри же яблоки, пропитанные сахаром и пряностями, становятся мягкими и ароматными. Часто блюдо подаётся в сочетании с мороженным.
Яблочный крамбл родился в годы Второй мировой войны. В то время, когда продукты были в дефиците, а британцы не могли позволить себе роскошные пирожные и пудинги, домохозяйки проявили чудеса кулинарного мастерства, создав простое, но невероятно вкусное угощение для детей.
Основными ингредиентами крамбла стали яблоки и крошка, которую делали из остатков муки, хлебных крошек, овсяных хлопьев и маргарина. Несмотря на суровые годы войны, этот десерт завоевал сердца британцев, и с годами его популярность только росла. Когда продукты снова стали доступны, в крошку начали добавлять масла, орехи и разнообразные фрукты, что сделало крамбл более изысканным. Так он превратился в настоящий гастрономический символ британской кухни, который теперь подают не только дома, но и в лучших ресторанах.
Интересно, что Джоан Роулинг упоминала ревнёвый крамбл в книгах о Гарри Поттере, подчеркивая культурную значимость этого блюда. Сегодня яблочный крамбл является не только повседневным десертом, но и символом британского кулинарного мастерства, который любят и за пределами Великобритании.
Это блюдо идеально сочетается с чашкой чая или кофе. Яблочный крамбл также можно подавать на ужин как легкий десерт после сытного блюда или на праздничном столе в качестве финального акцента.
Крамбл подают, как правило, горячим или теплым. Он не требует особых украшений, ведь его привлекательность заключается именно в аппетитной текстуре: хрустящей корочке и мягкой, почти пюреобразной начинке. Однако, чтобы сделать десерт еще более изысканным, его часто подают с шариком ванильного мороженого или с ложечкой взбитых сливок. Контраст температуры горячего крамбла и холодного мороженого придает дополнительную гармонию вкуса.
Также крамбл можно дополнить карамельным соусом или даже легким йогуртом — каждый сможет выбрать идеальное сочетание для себя.
Осень — это время сбора урожая, самый сезон для яблок.Кислинка яблок в сочетании с корицей и ванилью идеально подчеркивает осеннюю атмосферу.
Кроме того, осенью хочется чего-то уютного, тёплого и пряного, а яблочный крамбл именно такой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Разогрейте духовку до 210°C.
Подготовьте яблоки: очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие дольки.
Переложите нарезанные яблоки в миску, добавьте белый сахар, 2 столовые ложки муки и корицу. Выжмите сок из лимона и добавьте его к яблокам. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Переложите яблочную смесь в смазанную маслом форму для запеканок или пирогов.
Для приготовления крошки смешайте в другой миске оставшуюся муку, овсяные хлопья, коричневый сахар, орехи и щепотку соли. Затем нарежьте сливочное масло и добавьте его к сухим ингредиентам. Работайте пальцами, чтобы масло соединилось с ингредиентами и образовало крупные крошки.
Распределите полученную крошку равномерно по яблокам.
Выпекайте в разогретой духовке 40-45 минут, пока крошка не подрумянится, а яблоки не станут мягкими.
Перед подачей остудите десерт до комнатной температуры. Для дополнительного вкуса подавайте с шариком ванильного мороженого.
Источник: marieclaire.ru