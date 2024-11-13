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Posted 13 ноября, 10:17

Published 13 ноября, 10:17

Modified 13 ноября, 10:17

Updated 13 ноября, 10:17

Яблочный крамбл: что за осенний десерт?

Яблочный крамбл: что за осенний десерт?

13 ноября 2024, 10:17
Фото: tass.ru.
Яблочный крамбл — это душевный английский десерт, который сочетает в себе нежную начинку из карамелизованных яблок и хрустящую корочку. Этот десерт идеально вписывается в атмосферу осеннего уюта, недаром он, завоевал популярность в различных уголках мира, став любимым для многих.

Что такое яблочный крамбл?

Крамбл — это пирог с хрустящей верхней корочкой, внутри которого скрывается мягкая фруктовая начинка. Для яблочного крамбла обычно используют кислые сорта яблок, которые хорошо контрастируют со сладкой корочкой. Суть крамбла заключается в его текстуре — сверху расположена рассыпчатая крошка из муки, сахара, масла и иногда овсяных хлопьев, которая при запекании становится хрустящей и золотистой. Внутри же яблоки, пропитанные сахаром и пряностями, становятся мягкими и ароматными. Часто блюдо подаётся в сочетании с мороженным.

Как появился этот десерт?

Яблочный крамбл родился в годы Второй мировой войны. В то время, когда продукты были в дефиците, а британцы не могли позволить себе роскошные пирожные и пудинги, домохозяйки проявили чудеса кулинарного мастерства, создав простое, но невероятно вкусное угощение для детей.

Основными ингредиентами крамбла стали яблоки и крошка, которую делали из остатков муки, хлебных крошек, овсяных хлопьев и маргарина. Несмотря на суровые годы войны, этот десерт завоевал сердца британцев, и с годами его популярность только росла. Когда продукты снова стали доступны, в крошку начали добавлять масла, орехи и разнообразные фрукты, что сделало крамбл более изысканным. Так он превратился в настоящий гастрономический символ британской кухни, который теперь подают не только дома, но и в лучших ресторанах.

Интересно, что Джоан Роулинг упоминала ревнёвый крамбл в книгах о Гарри Поттере, подчеркивая культурную значимость этого блюда. Сегодня яблочный крамбл является не только повседневным десертом, но и символом британского кулинарного мастерства, который любят и за пределами Великобритании.

С чем едят яблочный крамбл?

Это блюдо идеально сочетается с чашкой чая или кофе. Яблочный крамбл также можно подавать на ужин как легкий десерт после сытного блюда или на праздничном столе в качестве финального акцента.

Крамбл подают, как правило, горячим или теплым. Он не требует особых украшений, ведь его привлекательность заключается именно в аппетитной текстуре: хрустящей корочке и мягкой, почти пюреобразной начинке. Однако, чтобы сделать десерт еще более изысканным, его часто подают с шариком ванильного мороженого или с ложечкой взбитых сливок. Контраст температуры горячего крамбла и холодного мороженого придает дополнительную гармонию вкуса.

Также крамбл можно дополнить карамельным соусом или даже легким йогуртом — каждый сможет выбрать идеальное сочетание для себя.

Почему этот десерт особенно актуален осенью?

Осень — это время сбора урожая, самый сезон для яблок.Кислинка яблок в сочетании с корицей и ванилью идеально подчеркивает осеннюю атмосферу.

Кроме того, осенью хочется чего-то уютного, тёплого и пряного, а яблочный крамбл именно такой.

Рецепт яблочного крамбла

Ингредиенты:

  • Яблоки (среднего размера) — 4 шт.
  • Белый сахар — 50 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Мука — 120 г
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Грецкие орехи или пекан (крупно нарезанные) — 100 г
  • Овсяные хлопья — 100 г
  • Коричневый сахар — 80 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Щепотка соли
  • Ванильное мороженое (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 210°C.

  2. Подготовьте яблоки: очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие дольки.

  3. Переложите нарезанные яблоки в миску, добавьте белый сахар, 2 столовые ложки муки и корицу. Выжмите сок из лимона и добавьте его к яблокам. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

  4. Переложите яблочную смесь в смазанную маслом форму для запеканок или пирогов.

  5. Для приготовления крошки смешайте в другой миске оставшуюся муку, овсяные хлопья, коричневый сахар, орехи и щепотку соли. Затем нарежьте сливочное масло и добавьте его к сухим ингредиентам. Работайте пальцами, чтобы масло соединилось с ингредиентами и образовало крупные крошки.

  6. Распределите полученную крошку равномерно по яблокам.

  7. Выпекайте в разогретой духовке 40-45 минут, пока крошка не подрумянится, а яблоки не станут мягкими.

  8. Перед подачей остудите десерт до комнатной температуры. Для дополнительного вкуса подавайте с шариком ванильного мороженого.

Источник: marieclaire.ru

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