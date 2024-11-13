ВС отказался рассматривать жалобу белгородца, хотевшего отсудить у автосалона 33 млн

Posted 13 ноября, 14:44
Published 13 ноября, 14:44
Modified 13 ноября, 14:44
Updated 13 ноября, 14:44
Началось всё с того, что белгородский юрист Владимир Аманатиди купил в автосалоне Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей, но позже обнаружил повреждённую обивку. Он обратился в автосалон для расторжения договора, где ему вместо этого предложили починку.
Выяснилось, что обивка была сделана из некачественного материала, а устранение дефектов задерживалось из-за санкций против России. Защищать свои интересы адвокат решил в суде.
Сначала суд удовлетворил требования покупателя на 22 млн рублей, но позже отказал, пояснив, что причина задержки ремонта в санкциях, а не в нарушении автосалона.
Аманатиди продолжил борьбу — к весне 2024 года сумма иска возросла до 33 млн рублей, после чего суд арестовал счета автосалона. В августе суд снял арест с активов дилера, который считает, что клиент пытается обогатиться за счёт компании, страдающей от санкций и обстрелов.
После случившегося автосалон захотел взыскать с белгородца судебные расходы, а тот в свою очередь летом обжаловал решение кассационной инстанции в Верховном суде.
На тот момент жалобу не успели принять к рассмотрению, зато теперь история получила своё продолжение: Верховный суд России не стал рассматривать жалобу белгородца.
Что теперь планирует делать клиент автосалона, пока не известно. Издание со ссылкой на автодилера пишет, что юрист якобы продал спорное авто.
Тем временем сама дилерская группа хочет взыскать с клиента юридические расходы.