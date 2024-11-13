ВС отказался рассматривать жалобу белгородца, хотевшего отсудить у автосалона 33 млн

Началось всё с того, что белгородский юрист Владимир Аманатиди купил в автосалоне Mercedes-Benz за 4,7 млн рублей, но позже обнаружил повреждённую обивку. Он обратился в автосалон для расторжения договора, где ему вместо этого предложили починку.