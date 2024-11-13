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Posted 13 ноября, 11:32

Published 13 ноября, 11:32

Modified 13 ноября, 11:34

Updated 13 ноября, 11:34

Ещё один магазин закрылся в Белгороде

«Водители не хотят ездить»: из Белгорода ушла ещё одна крупная торговая сеть?

13 ноября 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney. Ещё один магазин закрылся в Белгороде

Магазин «Амиталь» прекратил работу в Белгороде

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Новости Белгорода
На входе заметили объявление о том, что магазин не работает. Telegram-канал «Белгородские подробности» сообщает, что причиной закрытия стал отказ водителей ездить в столицу приграничного региона.

В Белгороде закрылся крупный книжный магазин «Амиталь». На двери заметили табличку о том, что он не работает.

Опубликовавший соответствующие фотографии источник пишет со ссылкой на представителей торговой сети о том, что решение связано с отказом водителей ездить в Белгород «из-за сложной ситуации в связи с СВО». При этом уточняется, что закрытие может быть временным.

На официальном сайте сети Белгорода в списке представленных городов уже нет.

Воронежская книготорговая сеть «Амиталь» состоит из 29 розничных магазинов в четырёх регионах Центрального Черноземья. В Белгородской области магазины, помимо столицы региона, открывали в Старом Осколе и Губкине.

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#Инна Рогова#Город#Магазин#Новости Белгорода#Закрытие#Белгород#Книжный#Амиталь
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