«Водители не хотят ездить»: из Белгорода ушла ещё одна крупная торговая сеть?

Posted 13 ноября, 11:32
Published 13 ноября, 11:32
Modified 13 ноября, 11:34
Updated 13 ноября, 11:34
В Белгороде закрылся крупный книжный магазин «Амиталь». На двери заметили табличку о том, что он не работает.
Опубликовавший соответствующие фотографии источник пишет со ссылкой на представителей торговой сети о том, что решение связано с отказом водителей ездить в Белгород «из-за сложной ситуации в связи с СВО». При этом уточняется, что закрытие может быть временным.
На официальном сайте сети Белгорода в списке представленных городов уже нет.
Воронежская книготорговая сеть «Амиталь» состоит из 29 розничных магазинов в четырёх регионах Центрального Черноземья. В Белгородской области магазины, помимо столицы региона, открывали в Старом Осколе и Губкине.