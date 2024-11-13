В «Домклик» отметили увеличение спроса на вторичном рынке жилья в Белгороде

По информации, представленной аналитическим центром, спрос на жилье на вторичном рынке возрос из-за прогнозов о дальнейшем росте ключевой ставки Центробанка РФ. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в России значительно увеличилось — на 11% в сравнении с предыдущим месяцем — до 32,3 тысячи штук. Аналитики «Домклик» назвали данный показатель «одним из самых быстрых темпов роста в текущем году». Это означает, что сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по регионам достиг в октябре почти 64% против 31% на рынке новостроек. Тенденция наблюдается в разных уголках страны. Примечательно также, что максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичке наблюдается в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.