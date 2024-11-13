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Posted 13 ноября, 08:25

Published 13 ноября, 08:25

Modified 13 ноября, 08:25

Updated 13 ноября, 08:25

В «Домклик» отметили увеличение спроса на вторичном рынке жилья в Белгороде

В «Домклик» отметили увеличение спроса на вторичном рынке жилья в Белгороде

13 ноября 2024, 08:25
Фото: 1MI.
В РФ по итогам октября 2024 года зафиксирован возросший спрос на жилье на вторичном рынке. Такую динамику показывают сведения аналитического центра «Домклик», отметившего изменения в распределении выдач ипотечных кредитов Сбербанка между рынками строящегося, готового жилья и ИЖС.

По информации, представленной аналитическим центром, спрос на жилье на вторичном рынке возрос из-за прогнозов о дальнейшем росте ключевой ставки Центробанка РФ. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в России значительно увеличилось — на 11% в сравнении с предыдущим месяцем — до 32,3 тысячи штук. Аналитики «Домклик» назвали данный показатель «одним из самых быстрых темпов роста в текущем году». Это означает, что сегмент готового жилья в общем объеме кредитования по регионам достиг в октябре почти 64% против 31% на рынке новостроек. Тенденция наблюдается в разных уголках страны. Примечательно также, что максимальный прирост ипотечных сделок с жильем на вторичке наблюдается в Курской области (+90,6%), а также в Курганской (+49,3%) и в Липецкой областях (+40%), пишет newsnn.ru.

Фото: Домклик

В общей сложности за период октября граждане России оформили в Сбербанке более 50 тысяч ипотечных кредитов суммарно на более чем 200 миллиардов рублей, что примерно на уровне предыдущих месяцев 2024 года.

При этом на рынке строящегося жилья в октябре выдано 15,6 тысячи кредитов. Относительно сентября это на 9,4% меньше. Но это все еще выше показателей с начала 2024 года, когда Сбер выдавал по стране около 11 тысяч ипотек ежемесячно.

В структуре ипотечных выдач сокращается не только доля новостроек, но и доля индивидуального жилищного строительства. Популярным видом кредитования ИЖС по-прежнему выступает на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, на Камчатке и в Приморском крае (от 13,3% до 7,3% в общем объеме ипотечных выдач). Такая тенденция сложилась из-за того, что в перечисленных субъектах РФ действуют крайне выгодные по своим условиям госпрограммы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Таким образом, динамика выдач ипотечных кредитов, как и ранее, опирается на определенные меры господдержки, о чем упоминает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. «Если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8–9 тысяч в неделю, то после возобновления выдач по „Семейной ипотеке“ показатель увеличился до 14 тысяч, а в последнюю неделю — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, выросла с ~25% до ~55%», — оценил актуальную на сегодня статистику эксперт.

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