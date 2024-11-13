«Только не Шаман»: белгородцев не устраивает музыка в парке Победы

Posted 13 ноября, 12:16
Published 13 ноября, 12:16
Modified 13 ноября, 12:18
Updated 13 ноября, 12:18
Некоторых жителей Белгорода возмущает, что в парке Победы «с утра до вечера» играет музыка. По их словам, они идут в парк для успокоения, а не на дискотеку.
«Всегда думала, что парки — это островки природы в городе, куда можно прийти и спокойно погулять, послушать шум деревьев и звуки птиц. Зачем навязывать жителям эту музыку? Кто захочет послушать Шамана и прочие песнопения, могут сделать это дома. Если так хочется крутить „музло“, то включайте хотя бы что-нибудь нейтральное, „амбиент“ называется», — пишет женщина.
В случае, если от музыки отказаться власти не могут, женщина предложила им хотя бы сделать часы тишины для тех, кто хочет погулять в парке без фонового сопровождения. Ещё один мужчина предложил понизить громкость песен, чтобы те «не давили людям на уши».
«И ладно бы, если играли хорошие песни на русском (особенно советские), но только не Шаман. Да и классика должна быть мелодичная. А не какофония, каковой в основном она является», — написал житель.
На обращения отреагировал мэр Валентин Демидов: по его словам, музыка включается на фоне для приятной атмосферы.
«В парке Победы для создания приятной атмосферы включается фоновая музыка, которая подбирается исходя из предпочтений посетителей. В праздничные дни транслируются тематические произведения. На текущей неделе играет классическая музыка. Свои предложения по включению музыкальных произведений в плейлист Вы можете направить на адрес электронной почты Дирекции фестивалей: festivalim@inbox.ru», — написал в соцсетях чиновник.
Ранее белгородцы тоже жаловались на музыку в парке Победы, однако тогда их не устроили народные мотивы и джаз. Один житель просил включать отечественных исполнителей до 2020 года. В тот раз мэр обещал обновлять репертуар не реже двух раз в месяц.
При этом другие белгородцы просили включать в парке русский рок, поскольку это, по мнению некоторых горожан, может привлечь больше посетителей в парк, а молодёжь перестанет злиться из-за музыки из советских кинофильмов.