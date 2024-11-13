«Только не Шаман»: белгородцев не устраивает музыка в парке Победы

В случае, если от музыки отказаться власти не могут, женщина предложила им хотя бы сделать часы тишины для тех, кто хочет погулять в парке без фонового сопровождения. Ещё один мужчина предложил понизить громкость песен, чтобы те «не давили людям на уши».